Fast vier Millionen fließen in neue Reihenhäuser im Görtschitztal

Bei einem Bauprojekt von Bund, Land und der Gemeinde Klein St. Paul entstehen neun Reihenhausanlagen. Leistbarer Wohnraum steht im Vordergrund.

Neun Reihenhäuser werden derzeit in Klein St. Paul gebaut. „Es ist ein Projekt von der Gemeinde, dem Land und dem Bund“, erklärt Bürgermeisterin Gabriele Dörflinger (SPÖ) und fügt an: „Es ist keine durchgehende Häuserreihe, die aneinandergebaut wird, es ist eher aufgelockert und es sind dreimal drei Häuser, die gebaut werden.“ Die Gemeinde hat den Grund billig an das Land verkauft. Bauträger ist die Landeswohnbau Kärnten (LWBK).

Investiert werden rund 3,8 Millionen Euro. „Es sind schon einige Objekte verkauft, der Baustart ist vor Kurzem erfolgt“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer der LWBK, Harald Repar. „Das Besondere an diesem Projekt ist, wie in der Ortschaft Zweinitz, dass der Bund es mit der Wohnbaumilliarde fördert. Pro Quadratmeter werden also rund 1000 Euro nicht rückzahlbar gefördert. Somit können wir die Häuser zwischen 320.000 und 325.000 Euro verkaufen. Was im heutigen Schnitt ein billiger und leistbarer Preis ist“, erklärt Repar. Die Wohnfläche beträgt rund 100 Quadratmeter, eine Gartenfläche kann bis zu 240 Quadratmeter groß sein.

© Wilfried Gebeneter Die Bodenplatten wurden schon gelegt

„Bei diesem Projekt geht es vor allem um leistbaren Wohnraum für Familien. Menschen, die ein Haus kaufen, bleiben der Gemeinde erhalten, schließlich ist ein Hauskauf keine Entscheidung, die man kurzfristig trifft. Wir als Gemeinde wollen vor allem durch unsere Infrastruktur attraktiv bleiben. Wir haben ein Lebensmittelgeschäft, Schulen, eine gute Kinderbetreuung und betreute Plätze für ältere Personen“, betont die Bürgermeisterin.

„Die Reihenhäuser selbst werden über den Hemmaweg, jeweils im Osten der Gebäude liegend, erschlossen. Alle Tops sind barrierefrei erreichbar“, heißt es in der Projektbeschreibung. Mit einer Fertigstellung rechnet man bis Ende 2028. Der Bedarf sei in der Gemeinde Klein St. Paul auf jeden Fall gegeben. „Wir haben derzeit keine freien Wohnungen mehr. Und auch für die Reihenhäuser ist eine starke Nachfrage da“, fügt Dörflinger an.