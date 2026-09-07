Tausende erweisen Ratko Mladić die letzte Ehre

In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben Montagfrüh die umstrittenen Feierlichkeiten zur Beisetzung des verstorbenen Kriegsverbrechers Ratko Mladić begonnen. Tausende Menschen versammelten sich vor der Belgrader St.-Lukas-Kirche, um Mladić die letzte Ehre zu erweisen. Mladić war am 27. August im Alter von 83 Jahren im Gefängnis vom einstigen Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (ICTY) in Den Haag verstorben.

© APA/AFP Tausende Trauernde vor St.-Lukas-Kirche