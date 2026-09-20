Wander- und Bergführer Herbert Raffalt verrät vier Wanderungen, bei denen die Sonne mit Wetterglück ein Spektakel inszeniert.

Die Südsteirische Weinstraße zieht sich wie eine Lebensader durch eine der schönsten Landschaften der Steiermark. Wie an einer Perlenschnur reihen sich die Weingüter aneinander, die durch die 25,5 Kilometer lange Straße verbunden sind. Hier, so scheint es, hat man verstanden, was das gute Leben ausmacht. An den sonnenverwöhnten Hängen gedeihen die edelsten Trauben, zu den Weinen wird in den Buschenschanken eine Brettljause serviert. Authentisch wie die Menschen, die hier zu Hause sind.

Gut gestärkt, erkundet man die zauberhafte Landschaft am besten zu Fuß. Etwa auf dem Naturparkwanderweg „Über Stock und Wein“ bei Gamlitz, der je nach Wanderlust in drei Varianten mit 4,8, 18,9 oder 20,8 Kilometer Länge durch Weingärten, Streuobstwiesen, Wälder und Ortschaften führt.

Informationstafeln unterwegs erzählen von Natur, Weinbau und den Menschen der Region, während immer wieder weite Ausblicke die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Praktisch: Die Rundtour kann man bei jedem der 13 Familienbetriebe entlang der Strecke starten. Noch ein Tipp zum Schluss: Besonders stimmungsvoll zeigt sich die Südsteirische Weinstraße, wenn die Sonne den Horizont berührt und die Weinberge lange Schatten werfen.

1 / 3 Mystische Lichtstimmung entlang der Südsteirischen Weinstraße © Herbert Raffalt

Planspitze: Lichtspiele im Gesäuse

Wild schäumend zwängt sich die Enns zwischen Admont und Hieflau durch eine der größten Felsschluchten Europas. Zu beiden Seiten des engen Tal-Einschnitts ragen steile Kalkwände empor. Sie verleihen der Landschaft des Gesäuses sein unvergleichliches Erscheinungsbild. Einer der schönsten Aussichtspunkte hoch über dem Tal liegt im Bereich der Peternscharte, unweit der Planspitze, und ist über die Hesshütte erreichbar.

Dorthin gelangt man entweder über den anspruchsvollen Wasserfallweg, der beim Parkplatz Kummerbrücke startet, oder den Hüttenanstieg Nr. 601 von Johnsbach. Vom Gasthof Kölblwirt geht es an der Koderalm vorbei hinauf zur Hesshütte (1699 m), die auf dem Ennsecksattel zwischen Hochtor und Hochzinödl steht.

1 / 3 Knapp vor Sonnenuntergang heben sich die Nebel an der Peternscharte © HERBERT RAFFALT

Von hier führt die Route über Felsbänder unter der Roßkuppe hindurch in das Geröllkar der Peternscharte (2002 m). Links führt der Weg zum legendären Peternpfad, rechts geht es anspruchsvoll hinauf zur Planspitze (2117 m). An der Weggabelung sind wir richtig, um einen spektakulären Sonnenuntergang zu erleben. Aufziehende Nebel können hier für eine besonders dramatische Stimmung sorgen.

Die Tour Ort. Johnsbach Ausgangspunkt. Parkplatz Kölblwirt (860 m) Gehzeit. Für den Aufstieg zur Hesshütte rund 3 Stunden; weiter zur Peternscharte (2002 m) etwa 1,5 Stunden; ca. 1150 Höhenmeter

Guschen: Der frühe Vogel fängt den Wurm

Der Höhenweg von der Hochwurzen über das Roßfeld zum Gipfel der Guschen zählt zu den aussichtsreichsten Hochtouren in der Region Schladming-Dachstein. Schon der Ausgangspunkt bei der Bergstation Hochwurzen beeindruckt mit einem prächtigen Panoramablick über das Ennstal und die umgebende Berglandschaft.

Noch spektakulärer ist die Aussicht vom Gipfel der Guschen (1982 m). Besonders eindrucksvoll können Frühaufsteher den stillen Tauerngipfel bei Sonnenaufgang erleben. Noch bevor sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, beginnt der Himmel über den Schladminger Tauern zu leuchten.

1 / 3 Spektakuläre Stimmung auf der Guschen in den Schladminger Tauern © Herbert Raffalt

Beim Parkplatz des Hotels Winterer in Rohrmoos startet die Tour. Zunächst folgen wir dem Vier-Jahreszeiten-Weg zur ersten Kehre. Dort halten wir uns rechts in südlicher Richtung bis zu einer weiteren Kehre. An der scharfen Linkskurve geht es geradeaus zur Neudeckalm. Bei der Hütte führt die Route links hinauf zum Latterfußsattel und weiter zum Gipfelkreuz.

Die Tour Ort. Schladming/Rohrmoos Ausgangspunkt. Parkplatz Hotel Winterer Gehzeit. Für den Aufstieg 3 Stunden; 730 Höhenmeter

Hochschwab: Farbenprächtiger Abend über dem „Steirisches Gamsgebirg“

Die Geschichte des Hochschwabs ist eng mit Erzherzog Johann verbunden, denn der „steirische Prinz“ wagte 1803 die erste touristische Überquerung des Gebirges. Er berichtete ausführlich darüber, und so rückte das Massiv in den Fokus von Bergsteigern und Naturbeobachtern.

Das Gipfelplateau ist über mehrere Hauptwege erreichbar: Viele kommen von Seewiesen und steigen über die neu errichtete Voisthalerhütte auf, andere wählen die anspruchsvollere Route vom Bodenbauer durch das Trawiestal über das sogenannte „G’hackte“. Leichter ist der Steig über die Häuslalm.

Die Kamera sollte griffbereit sein: Begegnungen mit Gämsen, aber vor allem Steinböcken sind jederzeit möglich. Ziel der Wanderung ist das Schiestlhaus (2156 m), 121 Meter unter dem Gipfel des Hochschwabs gelegen. Wer dort übernachtet, startet dem Sonnenaufgang entgegen.