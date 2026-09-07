Kaltfront beendet Hitze in Kärnten: „Ist der Summa damit umma?“

Eine Kaltfront beendet in Kärnten und Osttirol den Rekordsommer und bringt einen Temperatursturz von 10 Grad. Müssen wir uns nun warm anziehen?

Am Dienstag gibt die Sonne noch einmal Vollgas: „Bis zu 32 Grad werden es in Kärnten und in Osttirol, im Lienzer Becken sind bis zu 29 Grad drinnen“, sagt Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere Austria. Damit markiert der 8. September wohl das heiße Finale des Rekordsommers 2026, des wärmsten der Messgeschichte, denn eine Kaltfront ist im Anmarsch.

Ist „der Summa damit umma“, wie es auf Kärntnerisch heißt, und müssen wir uns nun warm anziehen? „Nicht ganz so warm, wie wir noch vor kurzem gedacht haben“, relativiert Rainer.

© Markus Andreas Traussnig Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere Austria

Die Kaltfront kommt, daran habe sich nichts geändert, sagt der Meteorologe: „Sie wird zuerst Osttirol und Oberkärnten und dann auch das Klagenfurter Becken und das Lavanttal erreichen.“ Während es in Osttirol bereits am Vormittag bewölkt sein wird und erste Regenschauer gegen Mittag einsetzen werden, dürfe es in Unterkärnten noch bis in den späten Nachmittag trocken und heiß bleiben. „Man wird zwar schon über den Nockbergen und den Julischen Alpen erste Gewittertürme sehen, aber bis dahin sind noch bis zu 28 Grad bei Föhnwind zu erwarten.“

Temperatursturz

Ab etwa 16 Uhr werde dann auch im Klagenfurter Becken und etwas später im Lavanttal der Regen einsetzen. Anhaltender flächendeckender Regen, nicht nur lokale Schauer, und aufgrund der Hitze seien hier auch stärkere Gewitter möglich. Der Niederschlag werde zumindest bis in den Donnerstag anhalten. Derzeit rechnet man mit gut 20 Litern pro Quadratmeter, in den Krawanken und Karnischen Alpen vielleicht sogar mit bis zu 30 Litern. „Im Westen wird es am Donnerstag in den Morgenstunden auflockern. In Unterkärnten kann es auch noch im Laufe des Vormittags regnen. Aber am Nachmittag wird sich die Sonne wieder überall zeigen“, sagt der Meteorologe. Doch über 20 Grad werde es das Thermometer nicht mehr schaffen, ein Temperatursturz von gut 10 Grad.

Bergauf

Noch am Wochenende zeigten die Wettermodelle, dass wir uns mit maximal 20 Grad für die nächsten Tage hätten anfreunden müssen, doch ganz so abrupt werden die sommerlichen Temperaturen nun doch nicht weichen. „Die Kaltfront wird etwas schwächer ausfallen als zunächst erwartet. Am Freitag könnte noch ein kurzes Italientief den Süden Kärntens erfassen, das ist aber noch unsicher. Aber spätestens ab Samstag gehen die Temperaturen wieder bergauf“, verspricht Rainer.

Montag und Dienstag werden dann sogar mit perfektem Wanderwetter, mit 10 Grad in der Höhe und 25 Grad in Tallagen, glänzen. — Paul Rainer , Meteorologe

So seien am Samstag 22 und am Sonntag sogar wieder sommerlich-sonnige 24 bis 25 Grad drin, sagt der Meteorologe: „Montag und Dienstag werden dann sogar mit perfektem Wanderwetter, mit 10 Grad in der Höhe und 25 Grad in Tallagen, glänzen.“