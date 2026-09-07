Mit nasser Abkühlung: Das Wetter bei der European Bike Week

Die Gäste der 28. Ausgabe der European Bike Week müssen am Mittwoch mit einer nassen Abkühlung rechnen. Die Harley-Parade am Samstag dürfte laut ersten Prognosen trocken und sonnig verlaufen.

Der Mittwoch wird verregnet, eine Kaltfront sorgt für eine Abkühlung. Die restliche Woche wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit trocken bleiben

Zahlreiche Gäste sind bereits angereist und freuen sich auf eine Woche rund um die Kultmarke, doch wie gut meint es das Wetter heuer mit der Veranstaltung? Für die Besucherinnen und Besucher der European Bike Week am Faaker See beginnt die Woche noch hochsommerlich, zur Wochenmitte wird es allerdings deutlich wechselhafter.

Am Dienstag sind laut Paul Rainer von GeoSphere Austria noch Temperaturen bis zu 31 Grad möglich. Auch der Mittwoch startet zunächst trocken. Im Laufe des Tages zieht jedoch eine Front auf. „Ab dem Nachmittag muss man mit Regen und Gewittern rechnen, die bis in die Nacht hinein anhalten können“, sagt Rainer. Gleichzeitig gehen die Temperaturen zurück, Mittwochfrüh sind noch bis zu 26 Grad zu erwarten.

Die Harley-Parade wird trocken mit Chance auf Sonne

Im Laufe des Donnerstags sollten die Regenschauer allmählich abklingen. Mit rund 21 Grad bleibt es aber deutlich kühler als zu Wochenbeginn. Eine kleine Unsicherheit gibt es derzeit noch für Freitag. Aus dem Süden könnte eine Störung aufziehen. Nach aktuellem Stand sollte es zwar die meiste Zeit trocken bleiben, mit längerem Sonnenschein ist aber eher nicht zu rechnen.

1 / 252 Rund um den Faaker See, in der Villacher Innenstadt und in Velden steht alles bereit für die 28. Ausgabe der European Bike Week. Obwohl das Treffen offiziell am Dienstag, 8. September, losgeht, gibt es bereits hunderte Gäste in der Region, die schon vor dem Treffen ihre Runden drehen © Dieter Kulmer

Zum Wochenende zeigt der Trend wieder nach oben. Am Samstag werden rund 22 Grad erwartet. Besonders erfreulich für die tausenden Harley-Fans ist die Prognose für die traditionelle Parade. „Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird sie trocken und sonnig verlaufen“, so Rainer. Am Sonntag, dem letzten Tag der European Bike Week, soll es schließlich noch freundlicher werden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad.