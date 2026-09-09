Mountainbike-Ass Laura Stigger kürte sich zur Shorttrack-Weltmeisterin. Am Samstag feiert die 25-jährige Tirolerin ihre Premiere beim Dolomitenmann.

Es gibt angenehmere Arten, eine Liebe zu beginnen. Laura Stigger entscheidet sich vor 19 Jahren für die schmerzhafte Variante: blutiges Knie, ein Sturz – und trotzdem kein Gedanke daran, das Rad wieder abzustellen. Im Gegenteil. Irgendetwas an diesem Sport lässt die Tirolerin damals nicht mehr los. Was folgt, ist eine Karriere, die schon früh erahnen lässt, wohin die Reise gehen könnte. „Ich war in den Nachwuchsjahren sehr erfolgreich, habe mir leichtgetan und so bin ich mit einem positiven Gefühl in die Elite aufgestiegen und habe mich inzwischen sehr gut eingelebt.“

Stigger wird mehrfach Jugend-Europameisterin, holt dreimal den Junioren-Weltmeistertitel – zweimal am Mountainbike und einmal auf der Straße – und sammelt zudem in der U23 WM-Medaillen. Aus dem Mädchen mit dem blutigen Knie („Das war mein erster Rettungsautobesuch, aber auch das hätte mich nicht abgehalten, weiterzumachen.“) wird eine der großen Hoffnungen des österreichischen Radsports – und schließlich eine Weltmeisterin in der Eliteklasse. Gerade erst hat sie im italienischen Val di Sole im Shorttrack, der nicht-olympischen Kurzdisziplin, WM-Gold geholt. Am Samstag wartet schon das nächste Abenteuer: der Dolomitenmann in Lienz, der härteste Team-Bewerb der Welt. Die Leistungsheeressportlerin feiert im reinen Damen-Team von Red Bull ihre Premiere.

1 / 5 Schnappschüsse von Laura Stigger © Michal Cerveny

„Ich habe intensive Wochen hinter mir, aber es geht eben Schlag auf Schlag. Zeit zum Ausrasten hatte ich nicht viel. Und direkt nach dem Dolomitenmann fliege ich nach Amerika zu den letzten zwei Weltcups. Danach werde ich mir die Zeit nehmen, um alles in Ruhe zu realisieren und zurückzublicken. Aber aktuell freue ich mich riesig auf den Dolomitenmann.“ Weiß Stigger, was auf sie zukommt? „Ich weiß, dass es eine brutale Runde ist. Wir haben 1800 Höhenmeter zu bewältigen, aber ich sehe es als coole Challenge und Motivation. Ich werde auch die ganze Begeisterung rundherum aufsaugen.“ Muss man ein bisschen verrückt sein, um sich diesem Wagnis zu stellen? „Gute Frage. Ich weiß nicht ganz genau, was auf mich zukommt, ich lasse mich überraschen. Ich habe Lisi Osl, die den Bewerb bestens kennt, mit dabei und hoffe auf einige Tipps von ihr.“

Eineinhalb Stunden mit Durchschnittspuls von 195

Im Radsport ist die Grenze ein ziemlich dehnbarer Begriff. Manchmal liegt sie dort, wo die Beine brennen, manchmal dort, wo der Mut gefragt ist – und manchmal ein paar Meter hinter dem Punkt, an dem man sich vorgenommen hat, nicht mehr weiterzugehen. Die Naturliebhaberin kennt diese Momente. Sie hat gelernt, Grenzen auszuloten, sie zu verschieben und auch darüber hinauszugehen. Nicht aus Leichtsinn, sondern weil sie wissen will, was möglich ist. „Ich liebe es zu sehen, was man aus dem eigenen Körper herausholen kann. Wir sind im Rennen eineinhalb Stunden komplett am Limit, mit einem Durchschnittspuls von 195. Und trotzdem müssen wir unsere Linie auf den Millimeter genau treffen.“ Regeneration spielt dementsprechend eine wichtige Rolle. „Vor allem muss man Schlaf nachholen, denn in der Nacht nach dem Rennen verarbeitet man mehr, als man schläft. Wir brauchen eine richtig gute Ausdauer und Balance“, meint die Haimingerin, die sich auch gerne von guten Netflix-Serien anstecken lässt. „Aber ich bin niemand, der lange ruhig herumsitzen kann.“

Die Olympia-Sechste von Paris 2024, die bis zur vorletzten Runde um die Medaille mitgefahren ist, visiert bereits Los Angeles 2028 an. „Mein Ziel ist es, ein drittes Mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.“