Milbensex und Würmerplage: Das große Krabbeln auf unserem Körper 

Der „Schamlos Gesund“-Podcast beleuchtet Themen der Gesundheit, über die man am liebsten überhaupt nicht sprechen würde. In dieser Episode widmen wir uns den Parasiten, die unsere Körper bevölkern (können).

Milben, die nachts in unserem Gesicht Sex haben, Läuse, die sich von unserem Blut ernähren: In dieser Folge von „Schamlos Gesund“ wird es ziemlich lebendig. Ausgangspunkt ist ausgerechnet ein Kollege mit hartnäckiger Augenentzündung – und Milben an den Wimpern.

Martina Marx und Sonja Krause klären, warum Kopfläuse nichts mit mangelnder Hygiene zu tun haben, wie Toxoplasma gondii sein Katz-und-Maus-Spiel perfektioniert hat und warum Malaria-Erreger ihre menschlichen Wirte für Mücken besonders attraktiv machen. Außerdem geht es um Zerkarien, die uns beim Baden versehentlich für Wasservögel halten, und um die Frage, wie viel Wahrheit eigentlich im Pilz-Horror von „The Last of Us“ steckt.