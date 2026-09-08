13 Millionen Euro fließen in neues Umspannwerk für Region Murau

Zehntausende neue Photovoltaik-Anlagen sollen dank vergrößerter Kapazitäten ins Netz eingespeist werden können. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Das Projekt sei ein „Meilenstein für die Zukunft unserer Region“: Das sagt Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher über den Bau eines neuen Umspannwerkes in Laßnitz bei Murau. 13 Millionen Euro fließen in das Großprojekt, das neue Umspannwerk soll künftig als ein zentrales Drehkreuz für die gesamte Region dienen. „Die Investition stärkt die Versorgungssicherheit für Bevölkerung und Wirtschaft und schafft gleichzeitig die notwendigen Voraussetzungen für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien“, so Kalcher, der sich durch den Bau auch eine nachhaltige Stärkung des Standortes erhofft.

Die Bauarbeiten für das Großprojekt der Energienetze Steiermark (ein Unternehmen der Energie Steiermark) laufen seit Jänner 2026 auf Hochtouren, die Fertigstellung ist für September 2027 geplant. Das neue Umspannwerk wird in kompakter gasisolierter Bauweise errichtet. Vorgesehen sind ein neues Schalthaus mit 110-kV-gasisolierter Schaltanlage, eine 30-kV-Schaltanlage inklusive Netzeinbindung, zwei 110/30-kV-Umspanner mit jeweils 63 Megavoltampere Leistung sowie die dazugehörigen Netzanlagen. Zehntausende neue Photovoltaik-Anlagen können somit eingespeist werden.

Vorreiter für erneuerbare Energien

Hintergrund für das Projekt: Murau ist seit Jahren ein Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energien. Es wird mehr Energie produziert als verbraucht, die aktuelle Netzinfrastruktur stößt aber an ihre Grenzen. Die bestehende Leitung ist für die Einspeisung von Energie längst nicht mehr ausreichend. Seit Juli 2023 müssen die Stadtwerke Murau daher eine „Null-Einspeiser-Strategie“ verfolgen. Neue Photovoltaikanlagen dürfen keinen Strom ins Netz zurückspeisen, mit der Inbetriebnahme des Umspannwerks 2027 soll diese „Bremse“ gelöst werden.

„Ausgelöst wurde das Projekt durch den steigenden Leistungsbedarf sowie mehrere konkrete Netzanschlussprojekte, darunter zusätzliche Einspeisekapazitäten für zehntausende erneuerbare Energieanlagen und die Netzabstützung für die Stadtwerke Murau“, heißt es dazu auch von der Energie Steiermark. Das Projekt sei eine wichtige Investition in die Versorgungssicherheit und schafft die Voraussetzungen, um den steigenden Strombedarf der kommenden Jahre abzudecken. Durch die zusätzliche Netzkapazität wird das Stromnetz in der Region stabiler, davon profitieren sollen sowohl Haushalte als auch Unternehmen und kommunale Einrichtungen.

100 Millionen fließen ins Netz

Das neue Umspannwerk ist Teil einer Strategie zur Stärkung der Versorgungssicherheit. Die Gesamtinvestition in der Region Murau-Teufenbach-Pöls liegt bei rund 100 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren.

„Der Ausbau der Stromnetzinfrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Mit umfassenden Investitionen schaffen wir die technischen Voraussetzungen, um steigende Leistungsanforderungen zu bewältigen, erneuerbare Energie sicher in das Netz zu integrieren und unsere Infrastruktur langfristig noch widerstandsfähiger zu machen“, betonen Martin Graf und Werner Ressi, Vorstands-Team der Energie Steiermark. Sie machten sich am Montag in Laßnitz ein Bild von der Baustelle.