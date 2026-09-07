Umspannwerk in Berlin nach Feuer beschädigt

Ein Feuer hat in Berlin-Mitte einen Teil eines Umspannwerkes beschädigt. Zudem brannte eine Baustelle auf dem Gelände, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Mithilfe des Betreibers ermittelt demnach nun die Kriminalpolizei, ob es sich bei dem Brand um eine Straftat oder einen technischen Defekt handelte. Die Stromversorgung soll nicht beeinträchtigt sein. Das Feuer war in der Nacht auf Montag um kurz vor 3 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

© APA/dpa Strom-Sabotage in Deutschland