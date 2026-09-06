Wohnmobil hätte sich beim Ausparken bei Murau fast überschlagen

Der Lenker des Wohnmobils konnte in St. Peter am Kammersberg nicht mehr vor und zurück. Zwei Feuerwehren und ein Traktor konnten dem Urlauber helfen.

Ein haariges Parkmanöver beschäftigte am Sonntag zwei Freiwillige Feuerwehren, private Helfer und erst recht den Lenker eines Wohnmobils. Der Urlauber „war beim Rückwärtsrangieren mit seinem Wohnmobil von der Straße abgekommen“, berichtete die FF Peterdorf später von der „gefährlichen Schräglage“ des Campers. Kurzum: Das Mobil drohte umzustürzen und sich im steilen Gelände womöglich zu überschlagen.

Aber die Kräfte von Peterdorf und ihre Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz (Gemeinde St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau) wussten zu helfen. Mittels „mehrerer Seil- und Sicherungstechniken“ brachte man das Gefährt heil auf die Fahrbahn zurück. Der Lenker eines Traktors mit Seilwinde leistete dabei große Hilfe.