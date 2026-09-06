Die „Tifosi“ feierten den ersten italienischen Sieg nach 61 Jahren in Monza ausgiebig – ihr Herz hängt aber weiter an Ferrari.

Der Streifzug des Teams von ServusTV vor dem Grand Prix in Monza war bezeichnend. Das „Match“ zwischen dem Italiener, der in der WM führt, aber für Mercedes fährt, und Ferrari war kein echtes. Kimi Antonelli, den mögen die „Tifosi“, logisch. Sie bejubeln den 20-Jährigen, der im Auto eine ganz unitalienische Coolness an den Tag legt. Aber Ferrari? Das lieben sie. „Ferrari, das hast du im Herzen!“, brachte es einer auf den Punkt, „ganz Italien liebt Ferrari. Kimi ist ja selbst Ferrari-Fan.“

Das Herz wurde den Ferraristi aber just im königlichen Park von Monza schon mit dem spektakulären Abflug von Charles Leclerc herausgerissen. Gejubelt wurde am Ende doch noch: Mit Ferrari-Shirt über dem Herzen und Mercedes-Käppi in Kimi-Blau auf dem Kopf. Mit Tränen in den Augen, die wohl gemischt aus Trauer und Freude waren. Mit „Frattelli d‘Italia“ auf den Lippen – der Hymne, die man in Monza seit 61 Jahren nicht mehr für den Sieger eines Rennens gehört hatte, maximal noch für einen Sieger auf Ferrari.

Dass Kimi Antonelli dieses Kunststück von Startplatz 19 aus vollbrachte, ist nur Beweis seiner Sonderstellung. Indiz dafür, wie gut der Mann mit dem nach wie vor jugendlichen Äußeren wirklich ist. Da vergessen die Italiener auch den kleinen „Schönheitsfehler“, dass er nicht für Ferrari fährt. Noch nicht.

Antonelli gibt den Motorsportfans in Italien Hoffnung, selbst der verletzte Jannik Sinner war zum Daumendrücken gekommen. Nach dem Sieg in Monza träumen sie alle vom nun schon sehr wahrscheinlichen WM-Titel für einen Italiener, es wäre der erste seit Alberto Ascari 1953. Und sie träumen davon, dass Kimi Antonelli den Sieg in Monza und den WM-Titel eines Tages wiederholt. Dann in Rot – im Ferrari.