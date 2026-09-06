Nach Elfmeterschießen! WAC nach absoluter Schwerstarbeit weiter

Der WAC biss sich gegen Parndorf sehr lange die Zähne aus. Die Wolfsberger stiegen am Ende nach dem Elfmeterschießen ins Achtelfinale auf.

„Da darf es keine Überraschung geben, wenn wir fokussiert und clever agieren“, hatte WAC-Kapitän Nicolas Wimmer vor der Cupbegegnung gegen Parndorf gewarnt. Doch genau das wurde es zunächst nicht: Der Cupsieger von 2025 biss sich in der ersten Hälfte am Regionalligisten regelrecht die Zähne aus. Parndorf stand kompakt, hielt dagegen und war auf die „Wölfe“ bestens eingestellt – sie machten dem Favoriten das Leben gehörig schwer. Von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen.

In der 54. Spielminute gab es einen zusätzlichen Schockmoment: Wimmer ging nach einer Abwehraktion völlig unglücklich zu Boden, griff sich ans Knie und musste mit der Trage vom Spielfeld gebracht werden. WAC-Coach Thomas Silberberger entschied sich bereits nach der Pause drei Neue ins Spiel zu bringen, bis zur 63. Minute waren es zwei weitere. Während Tore fehlten, ging es bei Zweikämpfen zur Sache. Eine Viertel Stunde vor Schluss krachte Markus Pink mit einem Gegenspieler in der Luft mit dem Kopf zusammen – der Kärntner konnte aber weiterspielen. Und genau der erfahrene Torjäger war es auch, der die Wolfsberger mit seinem Tor zum 1:0 per Kopf nach einem Freistoß von Dominik Fitz nach langem Zittern erlöste. Doch von wegen nach Hause spielen, in der Nachspielzeit gelang den beherzten und abgebrühten Parndorfern prompt noch der Ausgleich (91.).

Absolute Schwerstarbeit

Die Konsequenz? Es ging in die Verlängerung und da dauerte es nicht lange, bis Otar Mamageishvili nach Gelb-Rot vom Feld geschickt wurde und der WAC nur mehr zu Zehnt war. Doch mit einem Mann weniger klappte es dann, Joker Luca Hassler (96.) machte nach Vorarbeit von Pink das 2:1 perfekt. Aber auch das sollte es noch nicht gewesen sein, denn die Parndorfer kämpften wie Löwen und so gelang ihnen erneut der verdiente Ausgleich (107.).

Die Lage spitzte sich zu und es kam schließlich, wie es kommen musste: Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Keeper Lior Gliklich wurde am Ende nach absoluter Schwerstarbeit zum Matchwinner.

Wie geht‘s in der Liga weiter? Kommenden Samstag (19.30 Uhr) empfangen die „Wölfe“ vor heimischer Kulisse Rapid.