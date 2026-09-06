Rund 4000 Besucher zog es am Sonntag wieder zum berühmtesten Bierzelt des Landes in Altaussee. Und die sorgten, vornehmlich in Tracht, für mächtig Stimmung.

Schon zur Mittagsstund‘ war das Altausseer Kiritog-Bierzelt, das wohl berühmteste Bierzelt des Landes, zum Bersten voll, die Temperatur im Inneren schweißtreibend, die Warteschlange bei den Grillhendln reichte fast bis zum Ausgang zurück.

Eine Geduldsfrage: „Wenn ich mir die Schlange anschaue, werden die gut eineinhalb Stunden warten“, schätzte Michael Machherndl, einer der lang gedienten Helfer in der wohl heißesten „Abteilung“ des Zeltes. Bei geschätzten 50 bis 60 Grad arbeiten nicht nur die sechs Holzkohlegriller auf Hochtouren, sondern auch die hitzeresistenten Hendlexperten.

1 / 12 Auch die Narzissenhoheiten hatten im Kiritog-Bierzelt viel Spaß und waren ein begehrtes Fotomotiv. © Christoph Kleinsasser

Und weil die Altausseer Hendl – auch dank einer geheimen Gewürzmischung – fast so berühmt sind, wie das Bierzelt selbst, ertragen die Wartenden ihr Schicksal mit Fassung. So wie Antonia und Franziska Egger. „Wir stehen jetzt schon rund 45 Minuten hier“, verraten die beiden jungen Damen aus Aigen im Ennstal. Bis zu den Hendln ist es aber noch ein gutes Stück. „Aber das Warten lohnt sich“, sagt Antonia schmunzelnd.

Biervorrat schwindet: 300 Fässer sind schon weg

Rund 4000 Besucher, darunter auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger waren es am Samstag. Etwa gleich viele strömen bei spätsommerlichen Kaiserwetter am Sonntag aufdas „Fischererfeld“. Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag genießt den Tag ebenso wie die amtierenden Narzissenhoheiten Lisa Kummer, Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner. „300 der 720 eingelagerten Bierfässer sind schon weg“, zieht Feuerwehrkommandant und Bierzelt-Chef Christian Fischer am frühen Sonntagnachmittag eine erste Zwischenbilanz.

Daran hatten auch Lisa Gölles und Nora Melbinger einen kleinen Anteil. Die beiden Südoststeirerinnen sind zwölf Stunden pro Tag beim Kiritog. Zum Start stärke man sich in einem Gasthaus mit Käsespätzle, später mit einem Grillhendl, ehe man gegen Abend neuerlich im Wirtshaus kulinarisch zuschlägt. „Die Unterlage muss passen“, stellen die beiden schmunzelnd klar. Schließlich gilt es bis zur Sperrstunde durchzuhalten. Ganz ohne ein kurzes Schläfchen auf einer Bierbank wäre das aber nicht möglich. „Ein Power-Nap muss sein“, verraten die zwei jungen Frauen herzhaft lachend.

Ein Ex-Model als Kiritog-Debütantin

Von Müdigkeit ist hingegen bei Monika Pichler, Elfriede Zinsmeister und Doris Grausam aus Oberösterreich nichts zu merken. Die drei Pensionistinnen genießen die Atmosphäre im Bierzelt. Ex-Model Grausam hat viel von der Welt gesehen, sie modelte am Nordpol und war das Gesicht etlicher Werbekampagnen. Auf dem Altausseer Kiritog ist sie aber Debütantin. „Mir gefällt es extrem gut“, verrät die 70-jährige Welserin. „Es ist so traditionell und die Menschen sind nicht so aufgeplustert.“

Und dann, kurz vor 15 Uhr, droht das Stimmungsbarometer zu explodieren. Die Ebenseer sind da. Seit 64 Jahren kommen sie zu Fuß über das Tote Gebirge. Mit ihren zerschnittenen Regenschirmen ziehen sie ins Zelt ein und werden gebührend empfangen. Da wackeln die Holzstangen des Zeltes. Aber nicht zum letzten Mal, denn bis der letzte Ton der Bierzeltmusi verklungen ist, dauert es an diesem Tag noch lange. Erst um ein Uhr in der Früh ist Schluss.