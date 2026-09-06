Knapp 1.400 Tote bei der Sturzflut im Himalaya bestätigt

Elf Tage nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya hat sich die Zahl der Todesopfer auf fast 1.400 erhöht. Mit 1.341 Toten wurde der Großteil auf nepalesischer Seite registriert. In Tibet stieg die Zahl am Sonntagabend (Ortszeit) von 31 auf 43. Nach wie vor werden über 5.000 weitere Personen vermisst. Die Bergungsarbeiten sind weiterhin in vollem Gange. Zuletzt hatten die Rettungskräfte in Nepal am Samstag zwei Überlebende geborgen.

© APA/CNS Elf Tage nach der Sturzflut unverminderte Bergungsarbeiten