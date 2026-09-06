Deutscher Polizeieinsatz bei Kerpen wegen Strom-Sabotage

Die deutsche Polizei hat einen Großeinsatz am Hambacher Forst bei Kerpen westlich von Köln gestartet. Nach dpa-Informationen steht der Einsatz im Zusammenhang mit den versuchten Sabotage-Akten auf das deutsche Stromnetz. Laut Beobachtungen eines dpa-Reporters waren bis zu 100 Fahrzeuge der Polizei vor Ort. Wegen der Sabotageaktionen wird seit Tagen nach einem 48 Jahre alten Tatverdächtigen gesucht.

© APA/dpa Polizeieinsatz in der Nähe des Hambacher Forsts

vor 5 Minuten 6. September 2026 um 11:04 Deutschland Kriminalität +4 PolizeiSicherheitspolitikKlimawandelAußenpolitik