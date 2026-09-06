Pfefferspray-Attacke in Villach: Jugendgruppe verletzt drei Männer und flüchtet

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einer Rauferei. Nach cirka fünf Jugendlichen wird noch gesucht.

In der Nacht auf Sonntag ist es in Villach zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 1.00 Uhr gerieten drei 23-jährige Männer mit einer bislang unbekannten Gruppe von etwa fünf Jugendlichen in einen Raufhandel. Dabei wurden die drei jungen Männer durch Schläge sowie den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Die drei Männer mussten nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach gebracht werden.

Eine sofort eingeleitete Polizeifahndung nach den flüchtigen Jugendlichen verlief bislang ergebnislos. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.