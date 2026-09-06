"Klimaoasen" der Caritas heuer stark nachgefragt

Die extremen Temperaturen im heurigen Sommer haben den Bedarf nach Schutzmaßnahmen drastisch erhöht. Abkühlung ist inzwischen oft überlebenswichtig. In Wien und Niederösterreich bietet die Caritas dazu die "Klimaoasen" an. Armutsbetroffene und obdachlose Menschen können dort der Hitze entfliehen. Die schattigen Refugien waren heuer so stark nachgefragt, dass an den Spitzentagen sogar Notplätze geöffnet wurden.

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