Franzobel, 1967 in Vöcklabruck geboren, ist Schriftsteller und Sport-Fan.

Während das U für alles Unanständige steht – Zungenkuss, Hure, Puff, verkuppeln, Unterrichtsministerium…, ist das Ü ein süperber Büchstabe für Süperlative: Überflieger, überglücklich, Vergnügen. Ein Buchstabe für heimische Trainer: Hütter, Hasenhüttl, Kühbauer. Eigentlich verwünderlich, dass die anderen nicht Ülzer, Glüsner, Hückersberger, Müslic, Rangnück üsw. heißen.

Dietmar Kühbauer ist ein Übungsleiter, dem oft die Gäule durchgegangen sind, eine Art österreichischer Diego Simeone. Keiner, dem man tückische taktische Raffinessen zutraut, kein Laptop-Trainer, aber eine ehrliche Haut, ein Ü mit Ecken und Kanten, der bei Interviews oft wirkt, als hätte er gerade einen Abendkurs in Fluchen hinter sich, was in Zeiten mediengeschulter Glätte manchmal erfrischend ist, oft aber verstört. Der Bürgenländer ist jedoch ein überragender Coach, zweimal Vizemeister mit Rapid, Cupsieger mit Wolfsberg und schließlich der Cüp beim LASK. Vor elf Monaten hat er die Guglhüpfer als Tabellenvorletzte übernommen, nun steht er in der Champions-Lüg.

Russland, wo man kein Ü kann, kam Dütmar Kühbauer nicht in die Tüte. — Franzobel

Dass er nach dem Gewinn des Dübls keine Angebote erhalten hat, war allerdings merkwürdig, landen doch normalerweise alle österreichischen Meistertrainer sofort in Deutschland, nicht Kühbauer. Ein einziges Angebot soll er gehabt haben, aus Russland. Dort gäbe es zwar eine pütineske Karin Kneissl, für die wir uns Anastassija Potapowa (Halleluja!) eingehandelt haben. Die ehemalige Außenministerin stünde bereit, bei Einreise und Integration zu helfen, aber Russland, wo man kein Ü kann, kam Dütmar Kühbauer nicht in die Tüte.

Man kann ja verstehen, dass Ü-lose Länder skeptisch sind, aber warum sich auch keine Borüssen, Armünen oder Fortünen für Kühbauer interessierten, ist kürios. Weil er einen Ruf als Rümpelstilzchen hat?

Es kann schnell übel werden

Ab Dienstag kann er nun mit dem LASK für CL-Fürore sorgen. Laut Papierform macht man da allerdüngs überhaupt keinen Riss. Auswärts in Athen, daheim gegen Liverpool, dann in Lissabon … Wahrscheinlich ist der Marktwert jedes Liverpool-Tütüträgers dreifach so hoch wie der des gesamten LASK-Kaders, und wenn man sieht, wie die mehr Türln machen, als sie Chancen haben, kann das schnell übel werden. Wiedererkennungswert als Schießbüdenfigur? Aber wer hätte gedacht, dass Kühbauer mit dem WAC den Cup gewinnt? Wer hätte ihm das Double zugetraut? Die Qualifikation zur CL?

Nun folgt das Meisterstück mit Ü. Laut Eigendefinition hat Kühbauer seine Emotionen auf Schiene gebracht. Wenn er für Furore sorgt, wird man ihn auch in Deutschland wollen. Andernfalls bleibt immer noch die Türkei, die können gut mit Üs. Vül Glück.