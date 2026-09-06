Anonyme Alkoholiker in Bärnbach: „Wir teilen Erfahrung und Kraft“

Seit drei Jahrzehnten finden Menschen bei den Anonymen Alkoholikern in Bärnbach Halt. Zwei trockene Alkoholiker erzählen, wieso die Meetings ihnen so viel Kraft geben.

Die Anonymen Alkoholiker veranstalten Meetings in der gesamten Steiermark, in Graz sogar mehrere. Hier zu sehen: Der Meetingraum in der Mesnergasse

„Als ich zum ersten Mal bei einem Meeting der Anonymen Alkoholiker war, habe ich mich plötzlich zugehörig gefühlt. Da waren Menschen, die mich verstanden haben“ – so beschreibt der Vorsitzende der AA-Gruppe in Bärnbach seine ersten Berührungspunkte mit den Anonymen Alkoholikern.

Er war damals sehr jung, in seinen Zwanzigern, und hatte ein Problem mit dem Trinken. „Ich dachte: Ich will leben, nicht jetzt schon sterben. Man muss sich bewusst machen, dass es viele Menschen gibt, die durch ihren Alkoholismus nicht lange leben.“, erzählt der junge Mann. Mittlerweile ist er seit zehn Jahren trocken, rührt also keinen Alkohol mehr an, und hilft anderen.

Seit 30 Jahren gibt es eine Gruppe in Bärnbach

Jeden Freitag um 19 Uhr trifft sich eine kleine Gruppe im Pfarrheim in Bärnbach, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Die Gruppe ist für alle offen, wird kostenlos angeboten und ist namensgetreu natürlich anonym. „Wir teilen Erfahrung, Kraft und Stärke miteinander“, so formuliert es ein anderes langjähriges Mitglied der Anonymen Alkoholiker.

Der Mann trinkt seit 35 Jahren nicht mehr, engagiert sich mittlerweile intensiv in der steirischen Suchtselbsthilfe. Er war auch eines der Gründungsmitglieder der Gruppe in Bärnbach. „Im Jahr 1996 haben wir dort das erste Meeting abgehalten“, erinnert er sich, „maßgeblich unterstützt wurden wir vom damaligen Pfarrer Friedrich Zeck.“.

© Robert Preis Im Pfarrheim neben der Barbarakirche in Bärnbach finden die Meetings statt

Trocken seit dem ersten Meeting

Dass bei den Anonymen Alkoholikern ausschließlich Menschen, die selbst Alkoholprobleme hatten, Gruppen leiten, ist eine der Besonderheiten der Gemeinschaft. Beide Männer, mit denen die Kleine Zeitung gesprochen hat, sind der Meinung: „Man kann viel mehr lernen von Menschen, die diese Probleme kennen und selbst überwunden haben.“

Der Gründer der Bärnbacher Gruppe sagt von sich, er sei ein Spiegeltrinker gewesen, habe seinen Alkoholspiegel jeden Tag mit harten Getränken hoch gehalten. Trocken wurde er vom einen auf den anderen Tag – nach seinem ersten Meeting. Heute erinnert ihn eine Marke an seine Abstinenz, er trägt sie in der Geldtasche wie eine ständige Erinnerung.

Man muss erst kapitulieren, um zu gewinnen. — Vorsitzender der AA-Gruppe in Bärnbach

Tag für Tag trocken bleiben

Wie Alkoholkranke die Abstinenz erreichen, ist individuell. „Dass mir das von heute auf morgen gelungen ist, ist sozusagen ein Wunder“, sagt der Gründer der Bärnbach-Gruppe. Wesentlich seien in jedem Fall die zwölf Schritte der Anonymen Alkoholiker. Der erste lautet: „Wir geben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind – und unser Leben nicht mehr meistern können.“ Man müsse sozusagen erst einmal kapitulieren, bevor man letztlich gewinnen könne, bringt es der Vorsitzende der Bärnbacher Gruppe auf den Punkt.

Alkoholismus sei dennoch eine unheilbare Krankheit, auch nicht durch Abstinenz, sagen beide Männer. „Aber man kann genesen und es kann einem gutgehen“, sagt der Gruppenvorsitzende.. Gleichzeitig entscheide man sich jeden Tag aufs Neue dafür, das Glas stehen zu lassen. Auch das ist einer der Grundsätze der AA: Man nimmt jeden Tag für sich.

Jubiläumstreffen am 26. September

In die Bärnbacher Gruppe kommen Menschen jeden Alters, mit verschiedenen sozialen Hintergründen und unterschiedlichsten Erfahrungen. Und das seit mittlerweile 30 Jahren.

Gefeiert wird dieses Jubiläum am 26. September 2026 mit einem Treffen für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Um 13 Uhr geht es im Pfarrheim neben der Barbarakirche in Bärnbach los. Geplant sind ein niederschwelliger Austausch, Informationen über das Angebot der Anonymen Alkoholiker und um 16 Uhr auch ein Meeting für Betroffene sowie eines für Angehörige.