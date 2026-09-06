Um 6.30 Uhr: So erwacht der Bleiburger Wiesenmarkt

Bevor das bunte Treiben am Bleiburger Wiesenmarkt beginnt, arbeiten bereits viele Menschen vor Ort und das ab 4.30 Uhr. Ein Blick hinter die Kulissen am Morgen.

Es ist 6 Uhr am Samstag in der Früh, als ich mich auf den Weg nach Bleiburg/Pliberk mache. Die Straßen sind leer, die wenigen Autos, denen ich begegne, haben nur ein Ziel: den Bleiburger Wiesenmarkt. Es ist frisch, doch langsam geht die Sonne auf. Der Himmel verfärbt sich bereits in den klassischen, rosa Tönen. Mittlerweile ist es 6.30 Uhr. Ich betrete das Marktgelände. Und was um diese Zeit hier herrscht, ist vor allem eines: Ruhe. Etwas, das der Wiesenmarkt normalerweise nicht ist – zum Glück.

1 / 2 Wolfgang Tischler von der Firma Gojer © KLZ / Eva Kapeller

Gleich beim Eingang treffe ich auf Wolfgang Tischler von der Firma Gojer. Er ist gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gerade dabei, Müll einzusammeln. „Wir reinigen den ganzen Markt und entleeren alle Behälter“, erzählt Tischler. Gearbeitet wird dafür bereits seit 4.30 Uhr, bis etwa 8.30 Uhr. Rund 20 Personen sind in der Früh im Einsatz. „Nach dem Samstagabend, ist am meisten Müll zum Aufsammeln“, sagt Tischler. Auch der heutige Umzug werde einiges an Arbeit hinterlassen. Gemeinsam mit der Gemeinde sind Bagger und Müll-Lkw unterwegs. Gereinigt werden nicht nur das Marktgelände, sondern auch Parkplätze und Zufahrtswege. „Manchmal helfen wir sogar dabei, die letzten Gäste, die um die Zeit noch da sind, nach Hause zu begleiten“, erzählt Tischler mit einem Lachen.

1 / 3 Christian Kassl, Tischler und mehrere Mitarbeiter (von links) © KLZ / Eva Kapeller

Seit einigen Jahren ist er beim Wiesenmarkt im Einsatz. Nach nur drei Stunden Schlaf geht es für ihn jeden Tag wieder los. Trotzdem wirkt Tischler bestens gelaunt. Er lädt mich kurzerhand auf einen Kaffee in den „geheimen“ Ausschank hinter den Toiletten ein. Dort warten bereits weitere Mitarbeiter. Auch Christian Kassl von „Die Dienstleister“, mit denen Gojer zusammenarbeitet, erzählt von den Arbeiten hinter den Kulissen. Trotz der frühen Morgenstunde wird hier viel gelacht. Der Wiesenmarkt, den die Besucherinnen und Besucher später erleben, beginnt für diese Menschen schon lange vor dem ersten Fahrgeschäft.

1 / 5 Marktmeister Arthur Ottowitz bei seinem Rundgang am Morgen © KLZ / Eva Kapeller

Um 7 Uhr ist auch Marktmeister Arthur Ottowitz bereits unterwegs. „Ich schaue, ob alles passt.“ Oft hält er mit seiner Kamera Momente fest und denkt bereits an die Zukunft: „Ich mache Fotos und überlege, was wir vielleicht im nächsten Jahr verbessern können.“ Mit dem Auftakt am Freitag ist er zufrieden. Besonders freut er sich auf den Umzug und generell die kommenden Tage.

© KLZ / Eva Kapeller Didi Klancnik mit Tochter Anna

Auf dem Weg zum Krämermarkt, der heute seine Tore öffnet, treffe ich Didi Klancnik und seine Tochter Anna. In ihrem Zelt dreht sich vieles um Krapfen. „Um 6 Uhr fangen wir an, den Teig herzurichten“, erzählt Klancnik. Denn manche Gäste kommen früh: „Kaffee und Krapfen – das geht immer. Auch die Schausteller kommen zu uns frühstücken.“

Bis Mitternacht kann es an den Markttagen dauern. „Um 8 Uhr startet das Geschehen meistens“, sagt Klancnik, der seit 19 Jahren mit seinem Zelt dabei ist und insgesamt seit mehr als 30 Jahren zum Wiesenmarkt kommt. Der Freitag sei gut gewesen, der Sonntag für die Familie der Haupttag. Tochter Anna freut sich derweil über eine eigene Kreation: den „Wiesen Gin“. Das genaue Rezept bleibt geheim, verraten wird nur so viel: „Er ist mit Johannisbeere.“

1 / 3 Katja Kogler und Julia Kainbacher vom Marktbüro © KLZ / Eva Kapeller

Am Krämermarkt herrscht inzwischen reges Treiben. Im Marktbüro sind Katja Kogler und Julia Kainbacher bereits seit 6 Uhr im Einsatz. „Heute kommen vor allem die Krämer-Aussteller“, erzählen die beiden. Bis 8 Uhr müssen diese ihre Plätze beziehen. Parktickets, Fragen zum Aufbau oder andere Anliegen – „wir helfen eigentlich bei allem“. Auch am Samstagvormittag wird es hier bald voller. Das Pensionistentreffen im Svaveja Uta sorgt für zusätzlichen Betrieb.

© KLZ / Eva Kapeller Roger Luttenberg beim Aufbau

Gleich am Anfang des Krämermarktes sortiert Roger Luttenberger Taschen. Seit 5 Uhr ist er da. „Standl aufstellen, Ware sortieren“, fasst er seinen Morgen zusammen. Kaffee darf dabei nicht fehlen – ebenso wenig wie das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen. „Die Gemeinschaft hier ist gut.“ Rund zweieinhalb Stunden braucht er für den Aufbau.

1 / 2 Daniel Tomaschitz mit Theo, Julia Tomaschitz und Anna Lena Ischep © KLZ / Eva Kapeller

Auch die Schwestern Anna Lena Ischep und Julia Tomaschitz sind gemeinsam mit Tomaschitz Mann Daniel und Sohn Theo, der eifrig am Boden krabbelt, am Werk. Ihr Familienbetrieb verkauft Produkte aus Alpakawolle vom eigenen Hof, Seifen und Schuheinlagen. „Also von Kopf bis Fuß“, lacht Daniel. Seit halb 8 wird aufgebaut, rund eine Stunde soll es noch dauern, dann kann der Verkauf beginnen.

Ich spaziere weiter. Auch Alois Schipfer und seine Frau sind bereits da. Schipfer gehört zu jenen Ausstellern, die besonders lange am Wiesenmarkt vertreten sind. Viel Zeit zum Plaudern bleibt nicht – der Aufbau muss weitergehen. Während am Krämermarkt bereits Leben einkehrt, liegt über dem restlichen Gelände noch immer eine besondere Stille. Erste Fahrgeschäfte werden vorbereitet, Schutzfolien abgenommen.

1 / 3 Die Fahrgeschäfte stehen noch still © KLZ / Eva Kapeller

Gegen 9 Uhr kehre ich noch einmal zum „geheimen“ Ausschank zurück. Dort treffe ich neben dem Aufräumtrupp auch Martin Woltsche, Fahrer bei Gojer, der zugleich mit seinem Vater einen Honigstand auf der Wiesn betreibt. Für die meisten seiner Kollegen endet der Arbeitstag langsam bevor er am nächsten Morgen wieder losgeht. Woltsche wird nun seinem Vater helfen.

1 / 3 Die ersten Besucher kommen bereits zum Markt © KLZ / Eva Kapeller

Auf dem Weg zum Auto sehe ich die ersten Besucher über das Gelände spazieren. Eine Mutter ruft ihrem Sohn zu: „Schau, das Riesenrad fährt schon.“ Der Bub läuft begeistert auf das Marktgelände. So langsam erwacht der Wiesenmarkt – für jene, die vor allem wegen des Vergnügens und einer guten Zeit hierherkommen. Für mich ist an diesem Morgen klar: Damit dieses Gefühl entstehen kann, müssen viele andere schon längst auf den Beinen sein. Sie bauen auf, räumen weg, organisieren und helfen. Meist unsichtbar für die Besucher. Aber ohne sie würde der Wiesenmarkt nicht jenes, beliebtes Volksfest sein, das wir alle kennen.