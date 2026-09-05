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Suche nach Verdächtigem von Strom-Sabotage in Deutschland
Die deutsche Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach einem Mann, der Sabotageaktionen gegen das deutsche Stromnetz verübt haben soll. Die Vorfälle konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen (NRW), Brandenburg und Sachsen - in allen drei deutschen Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt. Nach Angaben der Polizei Köln dauerte die Suche nach dem 48-Jährigen am Samstag an. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt geht von "Klimaterrorismus" aus.