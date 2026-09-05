Charlien geht auf Weihnachtstournee mit einem Großen seiner Zunft

Die Kärntner Sängerin tourt mit Schlagerstar Semino Rossi durch Deutschland und die Schweiz. Am Sonntag, 6. September, ist sie im ZDF-„Fernsehgarten“ zu Gast.

Ein ereignisreicher Herbst steht für die Kärntner Schlagersängerin „Charlien“ auf dem Programm. Aktuell ist sie des Öfteren in der Koralmbahn anzutreffen, nimmt sie doch im Tonstudio ihres Produzenten Hubert Molander in Graz gerade zwei neue Lieder auf. Eines davon wird noch im September auf den Markt kommen. Schon am morgigen Sonntag, 6. September, absolviert die zweifache Mutter bereits ihren zweiten großen TV-Auftritt in diesem Fernsehsommer.

Bei Stefan Mross und der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ war die Musikpädagogin und Englischlehrerin schon zu Gast, am Sonntag folgt nun ein Besuch in Andrea Kiewels ZDF-Fernsehgarten. Da wird die gebürtige Baldramsdorferin, die im Rosental lebt, ihre aktuelle Single „Du willst es doch auch“ zum Besten geben.

Damit nicht genug, denn heuer wartet noch etwas ganz Großes auf „Charlien“. „Ich werde zum ersten Mal auf Tournee gehen“, plaudert sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung hörbar stolz aus. Und das nicht alleine. Gemeinsam mit einem Großen seiner Zunft, Schlagerstar Semino Rossi, geht sie auf die Weihnachtstournee „Feliz Navidad“ durch Deutschland und die Schweiz. 17 Termine stehen im November und Dezember auf dem Programm. Und die Vorfreude darauf ist nicht zu überhören. „Das ist etwas sehr Besonderes für mich. Semino ist immer lustig und hat stets gute Ratschläge parat. Er ist wirklich eine gute Seele, von der ich schon sehr viel lernen durfte“, erzählt die Kärntnerin.

Ein Duett mit Semino Rossi

Der gebürtige Argentinier ist für „Charlien“ freilich kein Unbekannter, stand sie mit ihm doch bereits mehrmals auf der Bühne und bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sang man vor zwei Jahren schon gemeinsam das Duett „The Music of my Heart“. Das darf natürlich auch auf der großen Weihnachtstournee nicht fehlen.

Schlecht schlafen, viel telefonieren

Ein Monat wird die Sängerin dann unterwegs sein. „So lange war ich noch nie von meinen beiden Söhnen getrennt“, verrät sie, „das wird spannend, weil ich schlafe ohne die beiden schon schlecht, aber wir werden auf jeden Fall jeden Tag per Video telefonieren.“ Und deshalb genoss man den heurigen Sommer ganz besonders. Es standen keine Live-Auftritte auf dem Programm, dafür viel Zeit und Spaß mit der Familie. „Wir waren Radfahren, Wandern und ganz viel Schwimmen.“ Bis zur Bescherung am Heiligen Abend wird „Charlien“ aber rechtzeitig daheim sein. „Vermutlich mit Geschenken aus ganz Deutschland“, sagt sie lachend.