Dominik Fitz: „Mich kann inzwischen nichts mehr brechen“

Sie sind als „Scorer-König“ von Austria Wien vor einem Jahr in die USA gewechselt. Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Amerika gegangen? DOMINIK FITZ: Auf jeden Fall mit den Erwartungen, dass ich spiele und dass ich mehr spiele, als ich dann im Endeffekt gespielt habe. Ich wollte einfach eine neue Aufgabe ausprobieren und wagen, und nachdem ich bei Austria Wien zwei, drei Jahre richtig gut performt habe, war es eigentlich der richtige Zeitpunkt. Dass es am Schluss so gelaufen ist, war natürlich richtig bitter. Aktuell richte ich den Blick nur mehr nach vorne. Ich freue mich wieder in Österreich zu sein und darauf beim WAC angreifen zu können. Und ich hoffe, dass ich wieder zu meiner alten Stärke zurückfinden kann.

Wann kam trotzdem der Moment, an dem Sie sich gedacht haben: „So habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt?“ Anfang dieses Jahres. Zu Beginn habe ich in Amerika schon ein wenig gespielt, einmal von Anfang an und ein paar Mal bin ich eingewechselt worden. Nur als dann der Co-Trainer, mit dem ich nicht wirklich zurechtgekommen bin und der mich als Spieler auch nicht wirklich wollte, übernommen hat, war es extrem schwierig für mich. Der Trainer hat auch nicht mit mir kommuniziert, eigentlich hat er so gut wie gar nichts mit mir geredet – und das war auch ein Punkt, der mich sehr gestört hat. Und vor allem habe ich im Training bemerkt, dass ich es mir verdient hätte zu spielen, weil ich immer Vollgas gegeben habe, auch wenn es für mich schwer war. Wenn du nie eine Chance bekommst, ist es auch für den Kopf sehr schwer. Anschließend habe ich irgendwann nur mehr trainiert und zweimal bei der zweiten Mannschaft gespielt – das war definitiv nicht das, was ich wollte und mir vorgestellt habe.

Nimmt man aus so einer Zeit trotzdem etwas mit? Ja, garantiert! Mich kann inzwischen sicher nichts mehr brechen, vor allem eben weil die letzten neun Monate alles andere als einfach waren. Aber das gehört der Vergangenheit an.

Macht es einen stärker, oder ist das nur so ein Spruch? Schwierige Frage. Was ich sagen kann, ist: Der Fußball fehlt einem enorm, wenn man nicht spielt. Wenn du ständig nur trainierst, fehlt dir einfach irgendwas, weil ich es gewohnt war von Woche zu Woche immer zu spielen. Dafür trainiert man ja.

Nach Ihrer Rückkehr nach Österreich haben Sie sich für den WAC entschieden. Was hat Sie schließlich am Gesamtpaket in Wolfsberg überzeugt? Ich habe mit Trainer Thomas Silberberger bereits vor ein paar Monaten gesprochen. Er hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass er mich unbedingt haben will und mir das Vertrauen schenkt. Der WAC hat konstant seit einigen Jahren einen richtig guten Kader und spielt oben erfolgreich mit. Zudem habe ich auch von Spielern gehört, dass das Umfeld sehr familiär ist. Ich denke, es ist genau das Richtige, was ich jetzt brauche und vielleicht erleichtert mir das auch ein paar Dinge von außen.

Der WAC hat in den vergangenen Jahren auch immer wieder Spieler entwickelt und ihnen eine Bühne gegeben. War auch das ein Argument? Ja schon. Ich habe mitbekommen, dass immer wieder starke Spieler ins Ausland verkauft wurden, viele gute Spieler herausgebracht werden und sich junge Spieler aus der Akademie sehr gut entwickeln. Es ist für Fußballer eine Superadresse.

Wie würden Sie aktuell Ihre Rolle innerhalb der Mannschaft beschreiben? Und was bekommt man von Ihnen? Ich bin zwar erst eineinhalb Wochen hier, aber ich habe mich schnell und gut integriert. Da sind viele echt gute Typen dabei, gegen viele habe ich schon gespielt. Ich hoffe, dass ich meine Tore und Assists beisteuern kann, sodass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich kann die Stürmer gut in Szene setzen, habe bei den Standards meine Qualitäten und ich habe gegen den Ball zuletzt viel dazugelernt. Ich bin ein ziemlich einfacher Mensch, der nicht viel braucht, um zufrieden zu sein. Wenn das Umfeld passt und alles harmoniert, funktioniere ich bestens.