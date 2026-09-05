Die Idee vom Zukunftsdepot ist noch nicht ganz ausgereift

Der morgendliche Kommentar aus der Redaktion.

Das Großkind begehrt finanzielle Unabhängigkeit. Es hat zu lange dem Bundeskanzler zugehört und träumt nun von monatlichem Taschengeld und einer eigenen Bankomatkarte. Jetzt wäre es durchaus vernünftig, der Tochter monetäre Verantwortung und die Erkenntnis näherzubringen, dass Geld leider nicht auf Bäumen wächst, sondern in ihrer Gegenwart schneller verschwindet, als sie „Legami“ sagen kann. Doch ihr hartnäckiges Feilschen um den Basistarif und eine Inflationsabgeltung hat mir die Kreditvergabe vorerst verleidet.

Der Nachwuchs nahms gelassen, hat er laut Eigenkalkulation doch längst genug Zeugnisgeld gesammelt, um sich ein Mietpferd leisten zu können. Für Futter, Pflege und Tierarzt müsse aber bitte ich zusammensparen, schließlich empfehle mir das auch der Kanzler.

Ein Scheinangebot

Der hatte aber wohl anderes im Sinn, als er im ORF-Sommergespräch das „Zukunftsdepot“ bewarb: Bis zu 5000 Euro pro Jahr sollen Eltern künftig steuerbegünstigt für ihre Kinder veranlagen können. So möge ein finanzielles Guthaben für den Start ins Erwachsenenleben entstehen, das bei der ersten Wohnung, im Studium oder beim Führerschein einen budgetären Puffer verschafft. Eine schöne Idee, die jedoch an Glanz verliert, sobald sie auf die Wirklichkeit trifft: Schließlich findet man hierzulande nicht nur Familien, die am Monatsanfang überlegen, wie sie ihr Geld möglichst gewinnbringend investieren können. Im Gegenteil: Meist geht es in vielköpfigen Haushalten oder bei Alleinerzieherinnen weniger um ETFs und Renditen, sondern in erster Linie darum, Miete, Strom und Güter des täglichen Bedarfs zu begleichen.

Für diese Familien ist ein steuerbegünstigtes Depot bloß ein Scheinangebot, weil schlicht unleistbar. Um auch sie vom Veranlagungsvorschlag profitieren zu lassen, muss dem Kanzler eine faire, transparente und kostengünstige Spar-Konstruktion gelingen, mit der für jedes Kind ein Grundstock aufbaubar ist. Eine soziale Staffelung der Förderung wäre ein erster Schritt.

Österreich hat beim langfristigen Vermögensaufbau Nachholbedarf. Und es ist sicher klug, jungen Menschen einen Anschub für ihr Erwerbsleben zu geben. Das Kinder-Konto hat daher Potenzial – sofern es für alle nutzbar ist. Dann würde das Zukunftsdepot seinem Namen auch gerecht: Nicht als Starthilfe für wenige. Sondern für die ganze nächste Generation.