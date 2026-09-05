SOKO-Dreh: Freilichtmuseum Stübing wird zum Krimi-Schauplatz

Vor der besonderen historischen Kulisse im Freilichtmuseum Stübing muss das Team der SOKO Donau einen neuen Kriminalfall lösen. Drei Tage lang wurde gedreht.

Mit einem Teambuilding-Seminar für die Einsatztruppe fängt es an, doch dann wird rasch ein Fall für das „SOKO Donau“-Team daraus. Schon nach der ersten Gruppenübung, bei der der Teamgeist der Polizisten gestärkt werden soll, wird im Wald die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt. Aus den SOKO-Mitgliedern ist nur ein kleines Wiener Finanzberatungsbüro mitsamt einer Teamtrainerin im Freilichtmuseum. Schnell stellt sich die Frage, wer von ihnen den Toten kannte – und wem überhaupt zu trauen ist …

Für eine neue Folge des Erfolgsformats stehen die bekannten Hauptdarsteller vor der Kamera: Martin Gruber als Kriminalhauptkommissar Max Herzog, Andreas Kiendl als Bezirksinspektor Klaus Lechner, Lilian Klebow als Chefinspektorin Penny Lanz, Gregor Seberg als Oberst Helmuth Nowak, Maria Happel als Gerichtsmedizinerin Franziska Beck und Max Fischnaller als Kriminaltechniker Julius Rubatsch.

© Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek An insgesamt drei Drehtagen wird das Österreichische Freilichtmuseum Stübing zum Schauplatz einer neuen Folge der beliebten ORF-Fernsehserie

Außergewöhnlicher Rahmen

Nach Graz mit dem Schloßberg stand das Museum in Stübing auf dem Drehplan. „Wir freuen uns sehr, dass das Freilichtmuseum als Kulisse für ‚SOKO Donau‘ ausgewählt wurde“, jubelt Joanneum-Geschäftsführer Marko Mele: „Unsere historischen Gebäude und die besondere Atmosphäre bieten einen außergewöhnlichen Rahmen für die Dreharbeiten.“ Auch Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) begrüßte das Filmteam am Set: „Das Freilichtmuseum Stübing bietet eine Kulisse, die man nicht künstlich schaffen kann – umso schöner, wenn sie auch für eine so beliebte Serie wie ‚SOKO Donau‘ entdeckt wird.“ Die Dreharbeiten seien eine tolle Gelegenheit, Stübing und diesen besonderen Kulturstandort in der Steiermark einem großen Publikum zu zeigen.

Fall wurde rund um den Drehort geschrieben

103 historische Objekte sind, eingebettet in eine weitläufige Kulturlandschaft mit Wiesen, Wäldern, Feldern und Gärten, am weitläufigen Gelände zu entdecken. Diesmal war tatsächlich zuerst der Drehort da, dann wurde der Kriminalfall dazu geschrieben: „Da wir noch nie im Freilichtmuseum Stübing gedreht haben, haben wir, nach Rücksprache mit der Cinestyria Filmcommission and Fonds, die Autorin Sigrid Neudecker mit der Entwicklung einer Geschichte beauftragt“, erzählt Herstellungsleiter Roman Haschberger.

Am Set sind während der unmittelbaren Dreharbeiten täglich rund 50 Personen im Einsatz. Begleitet wird das Team von einem umfangreichen Fuhrpark – darunter etwa Licht-LKW, Kamerabus, Garderobe, Kostüm und Catering sowie Fahrzeuge für den Transport der Schauspielerinnen und Schauspieler. Gearbeitet wird möglichst nachhaltig, betont man. Hinter den Kulissen und im Produktionsbüro sind weitere rund 20 Personen im Einsatz.

Die Ausstrahlung ist im Jahr 2027 geplant. Parallel werden auch zwei neue Kriminalfälle der Landkrimi-Reihe „Steirerkrimi“ im Raum Graz gedreht – wir berichteten.