Grazer Budget-Fiasko: Kahr muss jetzt klar Schiff machen

Eine Lücke in der Finanzplanung hat zur Notbremsung in Form der Haushalts- und Fördersperre geführt. Wer hat was übersehen? Vor allem die Stadtpolitik.

Die Regierungsbüros von KPÖ und ÖVP im Rathaus hatten am Freitag alle Hände voll zu tun: damit einander die Verantwortung für die millionenschweren Nachdotierungen für die Behindertenhilfe zuzuschieben. Diese Lücke in der Finanzplanung hat ja zur Notbremsung in Form der Haushalts- und Fördersperre geführt.

Wer hat was übersehen? Wer hat wann davon gewusst? Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ)? Die für den Vollzug des Behindertenhilfegesetzes zuständigen ÖVP-Stadträte, erst Claudia Unger, nun Kurt Hohensinner? Wir gestehen, wir sind so lange im Kreis geschickt worden, dass wir das heute beiseite schieben. Politische Verantwortung festzumachen ist relevant. Aber das Problem liegt hier dann doch auch tiefer.

Was die Politik übersieht: Egal welches Referat, welche Abteilung, das alles ist – ungeachtet politischer Verantwortlichkeiten – die Stadtverwaltung. Und diese erweckt aktuell wirklich den Anschein einer Chaostruppe. Das Problem ist nicht diese eine weit klaffende Finanzierungslücke. Finanzdirektion, Kontrollamt, Rechnungshof schlagen seit Jahren Alarm wegen der gesamten Schuldenentwicklung und der Liquiditätsprobleme. Und die erste Stadtregierung unter Elke Kahr (KPÖ) und Judith Schwentner ist eine entschlossene Konsolidierung schuldig geblieben. Die Stadt steht mit dem Rücken zur Wand.

Die Stunde der Bürgermeisterin

Es muss jetzt die Stunde der Bürgermeisterin anbrechen. Sie ist in der Statutarstadt auch die Bezirkshauptfrau. Sie ist verantwortlich für die Sanierung der Stadtkasse, sie ist dafür verantwortlich, dass die Stadtverwaltung reibungslos funktioniert und ihr Pflichtenheft mit Verlässlichkeit abarbeitet. Da reden wir noch gar nicht von einer Kür. Kahr muss jetzt endlich klar Schiff machen, den Sparkurs entschlossen durchsetzen und das heillose Chaos im Magistrat beseitigen.