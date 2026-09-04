Ungarn: Alle Hochschulen künftig wieder im Erasmus-Programm

Nach ihrem Ausschluss im Jahr 2022 nehmen rund zwei Dutzend Hochschulen in Ungarn künftig wieder am europäischen Studentenaustauschprogramm Erasmus teil. "Erasmus kehrt an alle ungarischen Universitäten zurück", erklärte Bildungsministerin Judit Lannert am Freitag im Onlinedienst Facebook. Die Regierung habe alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Teilnahme der Unis an dem von der EU finanzierten Programm ab dem kommenden Wintersemester zu ermöglichen.

21 Hochschulen in Ungarn, darunter einige der führenden Universitäten des Landes, waren 2022 aus dem Programm ausgeschlossen worden, nachdem sie unter dem damaligen rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orbán in den Besitz von Stiftungen überführt worden waren.

Auf Initiative der pro-europäischen Regierung des konservativen Orban-Nachfolgers Péter Magyar verabschiedete das Parlament im Juni ein Maßnahmenpaket zur Korruptionsbekämpfung, um damit den Weg für die Freigabe eingefrorener EU-Gelder in Milliardenhöhe zu ebnen. Unter anderem wurde beschlossen, die von Orban geschaffenen gemeinnützigen Stiftungen zur Vermögensverwaltung aufzulösen und die Hochschulen wieder ab kommendem Jahr wieder unter staatliche Kontrolle zu stellen.

Die Überführung der Hochschulen in die Stiftungen hatte in Ungarn für Kontroversen gesorgt. Die rechtsnationalistische Regierung betonte, die Reformen zielten darauf ab, die Modernisierung der Unis voranzutreiben. Kritiker sprachen hingegen von einem Versuch, den Einfluss der langjährigen Regierungspartei Fidesz im Bildungsbereich zu zementieren.

Mehrere mit Orbán verbündete Politiker saßen in den Vorständen der Stiftungen. Die EU-Kommission setzte die Erasmus-Förderung schließlich aus und verwies dabei auf Interessenskonflikte sowie Bedenken in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Transparenz.