„Jetz‘ kummst ma auf de Tour!“: Pizzera & Jaus begeisterten Graz

Die beiden „Emotionsdealer“ Paul Pizzera und Otto Jaus legten auf ihrer aktuellen Tour einen Stopp in Graz ein. Unter dem Dach der Freiluftarena B am Grazer Messegelände bewiesen sie am Freitag aufs Neue, warum sie schon drei Mal zum Live-Act des Jahres gewählt wurden und insgesamt schon weit mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert haben.