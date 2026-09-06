Neue Regeln für E-Mopeds: Chaos ab Oktober auch in Kärnten?

Ab 1. Oktober müssen E-Mopeds runter von den Fahrradwegen, sie brauchen Zulassung, Nummerntafel sowie KFZ-Versicherung. Was ist in Kärnten zu erwarten?

Vor allem Essenszusteller sind auf ihren E-Mopeds auf den Radwegen unterwegs - in Kärnten jedoch gar nicht so verbreitet

„Ich bin ein Fahrrad.“ – Es sind Aufkleber wie diese, die bislang viele E-Mopeds zieren, die vor allem in einigen Städten Österreichs die Radwege entlangrollen. In weniger als einem Monat soll es damit vorbei sein. Statt der Aufkleber brauchen die elektrisch betriebenen Zweiräder dann Nummerntafeln und statt der Radwege heißt es: ab auf die Straße! Elektromopeds sind künftig klassischen Mopeds gleichgestellt, so will es die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) und des Kraftfahrgesetzes (KFG), deren finaler Teil mit 1. Oktober bundesweit in Kraft tritt. Doch viele Fahrerinnen und Fahrer dürfte die Neuregelung kurz vor dem Start vor Probleme stellen.

Bislang gelten für die kleinen Elektroflitzer (maximal 25 km/h Bauartgeschwindigkeit und 250 Watt Nennleistung) dieselben Regelungen wie für E-Bikes. Sie dürfen damit zulassungsfrei auf den Radwegen fahren, auch eine allgemeine Helmpflicht gibt es für die E-Mopeds nicht. Dass sich das nun ändert, liege am enormen Zuwachs solcher Gefährte auf ganz Österreich gesehen. Vor allem bei Essenszustellern seien die E-Mopeds beliebt, auf denen die Fahrer übers Radwegenetz barriere- und staufrei durch die Städte brausen können.

Lange Liste an Umstellungen für E-Mopeds

Mit 1. Oktober werden die Karten neu gemischt. Für die E-Moped-Besitzer heißt das nicht nur, dass sie von den Radwegen verbannt werden. Die Fahrerinnen und Fahrer brauchen künftig auch Helm, Führerschein (Klasse AM, A oder B) und KFZ-Haftpflichtversicherung, die Mopeds müssen mit Zulassung, Nummerntafel und Pickerl samt regelmäßiger Paragraf-57a-Begutachtung ausgestattet sein. Gültig ist das laut Verkehrsministerium für alle elektrisch motorisierten Zweiräder mit Sitz, deren Motor auch ohne Tretpedale angetrieben werden kann. Nicht erfasst sind also E-Bikes und E-Scooter.

„In Kärnten sicher ein kleineres Problem“

Wenige Wochen vor Inkrafttreten der neuen Regelung scheinen sich allerdings die wenigsten E-Moped-Besitzer auf die Änderung vorbereitet zu haben. In Wien und Graz rechnet man daher in der Anfangszeit mit gröberen Problemen. „In Kärnten dürfte das aber nicht einmal in den urbanen Gebieten, sprich in Klagenfurt und Villach, der Fall sein“, erklärt KfV-Verkehrssicherheitsexperte Klaus Robatsch. Bei einer stichprobenartigen Erhebung des KfV habe man in Klagenfurt nur drei oder vier Essenslieferanten mit solchen Fahrzeugen angetroffen. Auffällig viele Zusteller seien stattdessen mit E-Bikes unterwegs. „Und das lässt sich auch generell auf die Bevölkerung umlegen“, erklärt der gebürtige Kärntner Robatsch.

© KLZ / Eva Brutmann Klaus Robatsch: „Auch wir werden versuchen, die Betroffenen zu sensibilisieren und entsprechend vorzubereiten.“

In geringerem Maße könne es aber durchaus zu Problemen Anfang Oktober kommen: „Die großen Lieferdienste haben aber angekündigt, ihre Mitarbeiter zu informieren. Auch wir werden versuchen, die Betroffenen zu sensibilisieren und entsprechend vorzubereiten“, sagt Robatsch. Vereinzelt könne man aber auch in Kärnten ein gewisses Chaos mit E-Mopeds auf Radwegen oder ohne entsprechende Zulassung nicht ausschließen.

Auf einen Blick E-Mopeds sind elektrisch betriebene Mopeds mit Sitz, deren Motor auch ohne Tretpedale angetrieben werden kann. Für sie gelten ab 1. Oktober 2026 dieselben Regelungen wie für konventionelle Mopeds. Fahrerinnen und Fahrer benötigen unter anderem Helm, Führerschein der Klasse AM, A oder B, eine KFZ-Haftpflichtversicherung, eine Zulassung samt Nummerntafel und eine regelmäßige Paragraf-57a-Begutachtung („Pickerl“). Die Mopeds dürfen ab Oktober nicht mehr auf Radwegen, Fahrradstreifen oder anderen Radfahranlagen unterwegs sein.

Der Experte rät, sich früh genug – also im besten Fall jetzt – über neue Bestimmungen ab 1. Oktober, Zulassung, Versicherung und gegebenenfalls Typisierung zu kümmern. Wenn E-Mopeds über keine EU-Typengenehmigung verfügen, müssen sie überhaupt erst typisiert werden. Robatsch: „Oft liegt kein entsprechender Nachweis vor, weil er bisher eben nicht nötig war. Dann bleibt nur der Weg der Einzelgenehmigung mit Gutachten, das ist aber teuer und aufwendig.“ Daher rechnet der KfV-Experte damit, dass viele infolge auf ein E-Bike umsteigen werden.

Polizei setzt auf Info und Augenmaß

Und wie wird die Polizei in Kärnten mit der Umstellung ab 1. Oktober umgehen? „Eine generelle Schonfrist wird es nicht geben. Mit Inkrafttreten der neuen Regelungen gelten diese auch entsprechend“, erklärt Polizeisprecher Matthias Kogelnig. Gerade deshalb sei es der Polizei wichtig, die Bevölkerung im Vorfeld umfassend zu informieren und auf die neuen Bestimmungen aufmerksam zu machen.

© LPD KÄrnten Polizeisprecher Matthias Kogelnig: „Eine generelle Schonfrist wird es nicht geben. Bei Kontrollen wird aber selbstverständlich mit Augenmaß und Verhältnismäßigkeit vorgegangen.“

„Bei Kontrollen wird aber selbstverständlich mit Augenmaß und Verhältnismäßigkeit vorgegangen“, meint Kogelnig weiter. Das bedeute aber nicht, dass Verstöße generell folgenlos bleiben. „Entscheidend ist insbesondere, ob eine konkrete Gefährdung vorliegt und um welchen Verstoß es sich handelt.“ Das Ziel der Polizei es in erster Linie, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Verkehrsteilnehmer über die neuen Bestimmungen zu informieren. Der Nachsatz als Warnung: „Die Polizei führt im Stadtgebiet regelmäßig unangekündigte Verkehrskontrollen durch.“