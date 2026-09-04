Hammerlos für den SK Sturm: In Europa geht es gegen Wolfsburg

Frauen starten auswärts beim zweifachen Champions-League-Sieger - auch für Austrias Frauen kommt es in der Women‘s Champions League dick: Es geht gegen viele große Namen.

Sagen wir so: Viel schlimmer hätte es nicht kommen können für die SK Sturm Frauen: Das Los in Nyon in der UEFA-Zentrale ergab so ziemlich den härtesten möglichen Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde für den Women's Europa Cup, für den sich die Grazerinnen in einem spektakulären Duell gegen FC Gintra aus Litauen erstmals in ihrer Geschichte qualifiziert haben. Klar war aber schon, dass es als ungesetztes Team in Gruppe eins ein hartes Los werden wird, die Realität wurde schließlich die schwierigste, die es geben konnte: Kapitänin Sophie Maierhofer und Co. bekommen es mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Und die Deutschen sind immerhin seit 2013 immer Meister oder Vizemeister geworden, haben zudem 2013 und 2014 die Champions League gewonnen.

Allerdings herrscht in Wolfsburg aktuell nicht nur wegen der VW-Krise und dem Abstieg aus der deutschen Männer-Bundesliga ein wenig Katerstimmung, denn auch die Wolfsburgerinnen verpassten durch ein Aus im Elferschießen gegen Inter Mailand den Einzug in die Women‘s Champions League. Die Grazerinnen müssen nun am 23. September zunächst in Deutschland antreten, am 30. September folgt das Rückspiel in der Steiermark. Auch St. Pölten erwischte als gesetztes Team kein einfaches Los: Es geht gegen Malmö FF, das erste Spiel findet in Niederösterreich statt.

Austria gegen Juventus, Inter, Bayern, Chelsea und ManCity

Im Vergleich mit dem Los der Austria Wien Frauen in der Champions League ist das aber noch alles einfach: Denn Österreichs Double-Siegerinnen bekommen es bei der Premiere in der Champions League in den Heimspielen mit Bayern München, St. Pöltens Quali-Bezwinger Juventus Turin und Inter Mailand zu tun. Auswärts geht es mit Chelsea und Manchester City zweimal nach England, dazu muss man auch zu Benfica Lissabon. Die Ligaphase startet am 22./23. September, weitere Spieltermine sind 30. September/1. Oktober, 28./29. Oktober, 10./11. November, 18./19. November sowie 16. Dezember. Die besten vier Mannschaften ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Positionen fünf bis zwölf kämpfen im Play-off um die restlichen vier Aufstiegstickets.

„Die Auslosung hätte kaum schwerer sein können, einzig das Duell mit Barcelona ist nicht eingetreten, das wäre noch einmal darüber gewesen. Gleichzeitig warten richtig geile Namen und Gegner auf uns, es werden großartige Spiele“, sagte Trainer Stefan Kenesei. Austria-Kapitänin Carina Wenninger war jahrelang eine Stütze der Bayern, was für sie noch für zusätzliche Brisanz sorgt. „Für mich persönlich wird das Spiel gegen Bayern natürlich sehr emotional. Da freue ich mich auch sehr aus Fan-Sicht“, sagte die 35-jährige Steirerin.