Diese Spinnen zieht es in Österreich jetzt in unsere Wohnungen

Gerade ab September können Spinnen – darunter Taranteln – häufiger unterwegs sein und auch in Siedlungsnähe gelangen. Über die Hintergründe und eine Übersicht.

Die Südrussische Tarantel ist vor allem in Südösterreich und Niederösterreich sowie im Burgenland verbreitet

Im Herbst werden Spinnen besonders häufig sichtbar – auch in Gärten, auf Terrassen und in Wohnungen. Der Grund dafür ist vor allem die Paarungszeit, wie der Naturschutzbund erklärt. Männchen verlassen ihre Verstecke in Kellern, Ritzen, Zwischenwänden oder hinter Möbeln und machen sich auf die Suche nach Weibchen. Tiere, die den Sommer über unbemerkt im Gebäude verbracht haben, fallen deshalb oft erst jetzt auf

Durch das feucht-kühlere Wetter suchen manche Spinnen zudem Schutz in Innenräumen oder rund um Gebäude. Für viele Österreicherinnen und Österreicher keine angenehme Vorstellung: Laut Tiergarten Schönbrunn leidet hierzulande jeder Zehnte unter Angst vor Spinnen, zu 90 Prozent handelt es sich dabei um Frauen

Südrussische Tarantel : Größte Spinne Mitteleuropas breitet sich aus

Besonders eindrucksvoll sind zwei Tarantel-Arten, auf die der Naturschutzbund aktuell aufmerksam macht: die Südrussische Tarantel (Lycosa singoriensis) und die Schwarzbäuchige Tarantel (Hogna radiata). Laut Expertin Ines Hickmann können beide Arten gerade ab September häufiger unterwegs sein und dabei auch in Siedlungsnähe gelangen.

Warum wir die Taranteln im Herbst oft sehen Bei der Südrussischen und der Schwarzbäuchigen Tarantel hängt die Wanderschaft mit der Fortpflanzung zusammen. © imago-images.de/xhydrobiox Südrussische Tarantel Bei der Südrussischen Tarantel nähert sich das Männchen dem Weibchen am Eingang seiner Wohnröhre und zeigt charakteristische Balzbewegungen. Bei der Schwarzbäuchigen Tarantel spielen hingegen chemische Signale in den Spinnfäden der Weibchen eine wesentliche Rolle bei der Partnersuche. © imago-images.de/xpedja85x Schwarzbäuchige Tarantel Nach der Paarung produziert das Weibchen bei beiden Arten einen Eikokon, den es am Hinterleib mit sich trägt. Nach dem Schlupf werden die Jungspinnen zunächst von ihrer Mutter getragen und geschützt.

Mit einer Körperlänge von bis zu vier Zentimetern gilt die Südrussische Tarantel als eine der größten Spinnen Mitteleuropas. Sie bevorzugt warme, sandige Lebensräume mit spärlicher Vegetation und ist als typische Steppenart auch an Gewässerufern anzutreffen. In Österreich sind Vorkommen vom Burgenland über Wien bis ins niederösterreichische Weinviertel bekannt. 2024 wurde die Südrussische Tarantel erstmals auch in der Steiermark nachgewiesen.

Schwarzbäuchige Tarantel auch in und nahe Häusern zu finden

Im selben Jahr kam aus Kärnten die erste Meldung über die Sichtung einer Schwarzbäuchigen Tarantel. Sie erreicht eine Körperlänge von bis zu zweieinhalb Zentimetern. Als mediterrane Art bevorzugt sie warme und trockene Gebiete sowie vegetationsarme Flächen mit sandigen oder steinigen Böden. Ihre nördliche Verbreitungsgrenze liegt im Süden Österreichs.

So eindrucksvoll die beiden Taranteln wirken können, für Menschen sind sie völlig ungefährlich. Der Naturschutzbund rät deshalb ausdrücklich davon ab, die Tiere zu verletzen oder zu töten. Verirrt sich eine Tarantel ins Haus, kann sie vorsichtig mit einem Glas oder einem ähnlichen Behältnis eingefangen und wieder ins Freie gebracht werden. Im Freien entdeckte Tiere sollten nicht gestört oder mitgenommen werden, da sie auf ihre natürlichen Wanderbewegungen angewiesen sind.

Sind die Taranteln für Menschen gefährlich – und welche Tiere noch zu sehen sind

Auch die meisten anderen heimischen Spinnen sind für Menschen harmlos und erfüllen eine wichtige Funktion im Ökosystem. Sie halten unter anderem Populationen von Fliegen, Mücken und verschiedenen Käfern in Schach und dienen zugleich anderen Tieren wie Vögeln als Nahrung. Das gilt auch für die hierzulande besonders weit verbreitete Hauswinkelspinne, die eine Beinspannweite von bis zu zehn Zentimetern erreichen kann. Sie hält sich bevorzugt in menschlichen Behausungen auf, insbesondere in dunklen Ecken und Kellern.

Im internationalen Vergleich bleiben selbst große heimische Arten überschaubar. Die südamerikanische Goliath-Vogelspinne erreicht eine Beinspannweite von bis zu 30 Zentimetern und ein Gewicht von 170 Gramm. Als kleinste Art gilt hingegen die vor allem aus Venezuela bekannte Patu Digua, die lediglich rund 0,37 Millimeter lang wird.