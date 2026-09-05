Pfadfinder suchen Helfer für neue Gruppe in Leibnitz

Für Interessierte gibt es am 19. September einen Infobrunch im Pfadfinderzentrum Leibnitz. Gesucht werden Freiwillige für vielfältige Aufgaben.

Viele Abenteuer in der Natur, eine weltweite Gemeinschaft und der Einsatz für die gute Sache: Dafür stehen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Steiermark. Derzeit versuchen sie, in Leibnitz eine neue Gruppe aufzubauen, damit auch Kinder und Jugendliche aus der Südsteiermark Teil dieses weltweiten Netzwerks werden können. Damit das gelingt, werden noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht.

Interessierte sind am Samstag, dem 19. September, um 11 Uhr zu einem Infobrunch im Pfadfinderzentrum Leibnitz (Erlenweg 2, 8430 Leibnitz) eingeladen. Das unverbindliche Treffen dient dazu, sich kennenzulernen und über den Wiederaufbau einer Ortsgruppe in Leibnitz auszutauschen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

© Pfadis Graz 1/Gregor Hiebl Die Pfadfinder ermöglichen Abenteuer in der freien Natur

Vielseitige Aufgaben

Gefragt ist Unterstützung jeglicher Form – ganz gleich, ob man bereits selbst Teil der Pfadfinder war oder neu dazustößt. Jugendleiter begleiten die Kinder und organisieren die wöchentlichen Treffen sowie Lager und Aktionen. Gesucht werden aber auch helfende Hände für Administration, Heimpflege oder Küche.