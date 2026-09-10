Um 3 Uhr beginnt ihr Tag: Die junge Oberwölzerin Karin Miedl lebt für ihre 40 Katzen. Für eine Vereinsgründung fehlt ihr das Geld.

Der Tag von Karin Miedl beginnt meist um drei Uhr morgens. Noch bevor sie zur Arbeit geht, müssen die Katzen versorgt, Futter verteilt und die Räumlichkeiten gereinigt werden. Wenn sie am Abend nach Hause kommt, warten bereits wieder 40 Tiere auf sie. Erst kurz vor Mitternacht endet ein gewöhnlicher Tag.

Auf knapp 1300 Metern Seehöhe lebt die junge Frau in Kirchberg bei Oberwölz auf einem rund 400 Jahre alten Bergbauernhof, der sich seit Generationen im Familienbesitz befindet. Heute ist der Hof auch eine private Auffangstation für Katzen. 30 erwachsene Tiere leben dauerhaft hier, dazu kommen derzeit zehn Katzenbabys. „Ich habe mein Leben für das der Katzen aufgegeben“, sagt Miedl. Sie ist die einzige Katzen-Auffangstation im Bezirk Murau.

Mit Kater Simba fing alles an

Dass es einmal so viele Tiere sein würden, hätte sie sich vor zwei Jahren nicht vorstellen können. Damals wurde der kleine Kater Simba krank und verletzt bei ihr ausgesetzt. „Ich konnte nicht wegsehen“, erzählt Miedl. Mit Unterstützung eines Tierschutzvereins bekam Simba die notwendige Behandlung. Kurz darauf wurde Miedl gefragt, ob sie beim Einfangen und Kastrieren von Streunerkatzen helfen könne. Sie sagte zu. Es folgten immer mehr Anfragen: „Hast du noch einen Platz?“ oder „Kannst du eine Katze aufnehmen?“ So entstand „Karin‘s Katzengang“: Unter diesem Pseudonym postet Miedl auf Facebook, Instagram und TikTok, wo sie Abonnenten über ihren Alltag am Katzen-Hof informiert.

Video: Babykatzen im „Kitten-Zimmer“

Die Tiere sind meist Streuner, ausgesetzte Katzen oder Notfälle. Einige bleiben dauerhaft, andere werden nach ihrer Versorgung vermittelt, etwa an Landwirte, die geeignete „Arbeitskatzen“ suchen. Unterstützt wird Miedl dabei vor allem vom Verein „SOS Tier – Murau und Murtal“ von Werner Heilinger. Miedl entscheidet, welcher Platz für ein Tier geeignet ist: Nicht jede Katze passt für ein Leben am Bauernhof, manche brauchen ein Zuhause in einer Wohnung.

Der alte Hof bietet den Tieren viel Platz und liegt fernab von Straßen. Ein ehemaliger Kuhstall dient als Rückzugsort, im Haus dürfen die Katzen ebenfalls hinein. Für die jüngsten Bewohner gibt es ein eigenes „Kitten-Zimmer“. Neu aufgenommene Tiere werden zunächst getrennt untergebracht, bevor sie kastriert, entwurmt und weitervermittelt werden.

Ich habe mein Leben für das der Katzen aufgegeben. — Karin Miedl

Einen Umbau kann sie sich nicht leisten

Offiziell ist Miedls Hof keine Tierauffangstation: Einen Verein könne sie derzeit nicht gründen, weil dafür entsprechende Räumlichkeiten und bauliche Voraussetzungen notwendig wären. Ein Umbau wäre finanziell kaum zu stemmen, denn schon der laufende Betrieb kostet viel Geld. Nur für Futter fallen mehrere hundert Euro im Monat an. Dazu kommen Tierarztkosten, Medikamente, Kastrationen, Reinigungsmittel und Sprit für die Fahrten zu Tieren in Not. Finanziert wird ein Teil über Patenschaften, Spenden und Wunschlisten. Den Großteil trägt Miedl selbst mit ihrem Einkommen aus dem Einzelhandel.

Dabei hatte sie ursprünglich andere Pläne, am liebsten wäre sie Lastwagenfahrerin geworden. Mit 40 Katzen, die täglich versorgt werden müssen, ist das schwer vereinbar. Auch ihr eigenes Leben spielt sich inzwischen weitgehend zwischen Haus, Stall und Katzen ab. „Ich gebe jeden Tag mein Bestes, um diesen Tieren ein sicheres und liebevolles Leben zu ermöglichen“, sagt sie, und fügt hinzu: „Ich würde gerne einmal reisen, die Welt sehen. Aber die Tiere haben Vorrang.“

Streuner und schwarze Katzen sind Sorgenkinder

Besonders beschäftigt Miedl die unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen: Katzen können mehrmals im Jahr Junge bekommen, immer wieder werden neue Würfe bei ihr abgegeben. „Man kommt mit dem Kastrieren kaum hinterher“, sagt sie.

Auch schwarze Katzen hätten es bei der Vermittlung besonders schwer. Noch immer würden sie mit Aberglauben und Unglück verbunden.

Langfristig möchte sie den alten Hof katzengerecht umbauen, Quarantäneräume und eine offizielle Pflegestation sollen entstehen. Ältere oder nicht vermittelbare Tiere sollen dauerhaft bleiben können. Bis dahin bleibt die Katzenstation eine private Initiative, die Miedl neben ihrer Arbeit und auf eigene Kosten betreibt.

1 / 21 Ein Besuch bei Karin Miedl und ihren Katzen © KLZ / Maria Steinwender