„Bike und Pray“: In der Familienkirche in Lienz in Osttirol können die Besucher ihre Akkus aufladen – ihre geistigen und die ihres E-Bikes.

Die Pfarrkirche zur Heiligen Familie in Lienz in Osttirol bietet E-Bike-Fahrern spezielle Unterstützung von oben. An dem Gotteshaus ist eine Ladestation mit der Aufschrift „Bike und Pray“ angebracht: „Die Leute können die Kirche besuchen und dabei ihre Fahrradakkus aufladen – mit selbst erzeugtem Strom von unserer PV-Anlage", sagt Pfarrer Martin Bichler, besser bekannt als Pater Martin. Das Angebot werde gut genutzt, die himmlische Ladestation sei regelmäßig in Betrieb. „Die Kirchbesucher finden das toll. Beim Beten können sie ihre Seele geistig aufladen und ihren Fahrradakku elektronisch“.

Die Idee dazu hatte Diakon Michael Brugger und sein Pfarrgemeinderat. Brugger wurde erst vor Kurzem mit einem augenzwinkernden Ehetipp zum Internetstar.

© Kalser Die Familienkirche in Lienz

Die Ladestation an der Mauer der katholischen Pfarrkirche wurde im Vorjahr sogar vom Bischof eingeweiht. „Wir sind eine grüne, umweltfreundliche Pfarre mit Gütesiegel. Vom Putzmittel bis zur Solaranlage und zum Fair-Trade-Kaffee beim Pfarrfest ist bei uns alles bewusst nachhaltig", fasst Pater Martin zusammen.