Ihre Hochzeit lockte Gäste aus aller Welt an den Ossiacher See

Alliance Reine Mafonkuv (49) aus Graz und Udo Mischkulnig (60) aus St. Jakob im Rosental haben sich getraut. Gefeiert wurde am Ossiacher See mit Gästen aus der ganzen Welt.

Seit April 2022 sind Udo Mischkulnig (60) aus St. Jakob im Rosental und Alliance Reine Mafonkuv (49) aus Graz ein Liebespaar. „Wir haben uns über das Internet kennengelernt. Ein paar Wochen später haben wir uns in Graz auf einen Kaffee getroffen.“ Der Funke ist sofort übergesprungen. Am nächsten Tag machten die beiden schon einen Ausflug nach Wien. „Wir haben uns in Schönbrunn den Tiergarten, das Schloss und die Gloriette angesehen.“

Und genau an diesem Ort, nur ein paar Jahre später, stellte Udo die Fragen aller Fragen. „Ich habe sie überrascht. Wir waren im Café der Gloriette. Als Alliance auf die Toilette ging, legte ich den Ring auf ihren Sitzplatz. Natürlich war ich sehr nervös. Und dann kam das ‚Ja‘“, erinnert sich Udo mit einem Lächeln.

Im Seehotel Hoffmann am Ossiacher See wurde dann vor einer Woche die Hochzeit mit 60 Personen gefeiert – bestehend aus Freunden und Familie. „Die Gäste kamen quasi aus aller Welt. Die Verwandtschaft meiner Frau kommt aus Kamerun, Dallas, New York, London, Paris und Südamerika“, erzählt der Architekt aus St. Jakob im Rosental.

© Manfred Schusser Gefeiert wurde am Ossiacher See

Doch wie kam das Paar auf das Seehotel? „Das war eigentlich nur Zufall. Wir haben in ganz Kärnten nach der passenden Location gesucht. Das Seehotel Hoffmann hat uns gleich mit der Atmosphäre und der freundlichen sowie sehr guten Gastronomie begeistert, somit haben wir uns entschlossen, dort zu feiern.“ Und nicht nur die Location, sondern auch der Wettergott meinte es gut mit dem Paar. Die standesamtliche Trauung nahm die Standesbeamtin Karin Petutschnig und die kirchliche Trauung der evangelische Pfarrer Jürgen Öllinger vor.

Alliance hat auch den Nachnamen ihres Mannes angenommen und heißt jetzt Mischkulnig. Eine Hochzeitsreise muss derzeit noch warten. „Es hat sich noch nicht ergeben. Jedoch möchten wir gerne unsere Verwandten in der ganzen Welt besuchen, das wird dann eine kleine Weltreise“, sagt Mischkulnig mit einem Schmunzeln.

Das Paar lebt aber (noch) nicht gemeinsam im Rosental. „Meine Frau wurde in Kamerun geboren, lebt aber seit 20 Jahren in Graz. Vor Kurzem hat sie eine Ausbildung zur Pflegeassistentin in Graz begonnen und will diese auch dort absolvieren. Derzeit lebt sie noch in der Steiermark. Aber mit der Koralmbahn ist das kein großes Problem. Wir haben quasi eine ‚Fern-Ehe‘“, sagt das Paar lächelnd.