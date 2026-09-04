Nicht alle knicken ein: Wo der Lake Ontario noch so heißt

MapQuest ignoriert die Trump’sche Anordnung, den Lake Ontario in Lake Amerika umzubenennen. Unzählige Userinnen und User belohnen die Standhaftigkeit mit dem Download der altbekannten Navigationsplattform.

Donald Trumps beinahe obsessiv wirkende Beschäftigung mit Namen und deren Änderung in seinem Sinne ist hinlänglich bekannt. Jüngst gab er per Dekret vor, dass der Lake Ontario – ein riesiger Grenzsee zwischen den USA und Kanada – fortan Lake America heiße. Google Maps setzte das umgehend so um, weil man nunmehr „dazu gesetzlich verpflichtet“ sei. Später zog dann auch Apple mit bzw. knickte vor Trump ein – in Apples Karten-App steht nun ab sofort „Lake America“.

Doch nicht alle ziehen bei Trumps auf Zollstreitigkeiten beruhende Stichelei gegen Kanada mit: MapQuest, ein großer Anbieter für Karten und Routenplanung im Web, weigert sich öffentlich, die vom US-Präsidenten befohlene Namensänderung umzusetzen. Der Lake Ontario heißt dort noch immer so, wie er seit Jahrhunderten genannt wird: Lake Ontario. Vielen Usern scheint die Standfestigkeit sehr gut zu gefallen: Die Google-Maps-Alternative kletterte auf Platz 1 in der Kategorie „Navigation“ im US-App-Store von Apple. Im von Trump angefeindeten Kanada liegt Mapquest zuletzt sogar auf Platz 1 unter allen Apps. Das Programm kommt auf sehr respektable 4,5 Punkte von möglichen 5.

„Aufstehen gegen eine tyrannische Regierung“

In den dortigen Bewertungen halten Userinnen und User ganz offen fest, warum sie zu dieser App griffen. Einer schreibt: „Ich habe MapQuest seit 25 Jahren nicht verwendet, aber jetzt benutze ich es, weil sie dort weiter ‚Lake Ontario‘ schreiben.“ Ein anderer Kommentar lobt die Anbieter: „Danke dafür, den Namen des Lake Ontario und Golf von Mexiko nicht zu ändern. Das ist sehr respektvoll!“ Andere wiederum schreiben von einem „moralischen Kompass“ und vom „Aufstehen gegen eine tyrannische Regierung“ – diese Chuzpe habe sie zum Download bewogen. Nicht wenige betonen, im Gegenzug Google Maps von ihrem Endgerät gelöscht zu haben.

MapQuest-Geschäftsführer Doug Berger erklärte gegenüber CNN, die Nutzung der altbekannten Navigationsplattform sei „extrem hoch“, die Downloadzahlen seien um über eine Million gestiegen. „Die Leute posten Screenshots in den sozialen Medien und beteiligen sich aktiv an der Diskussion“, so Berger. „Ich bin sprachlos“, hielt Berger fest. Man werde auch weiterhin nicht daran denken, Trumps Anordnung nachzukommen.