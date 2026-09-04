Flaute in der Bauwirtschaft trifft die Sägeindustrie und Holzhandel. Nachfrage sinkt, Kosten steigen. Ökonom Deuber sieht bei Analyse am Holztag keine Erholung.

Am Internationalen Holztag gaben Vertreter der Holzindustrie einen Einblick in die Branche. Sorgen bereiten nach Ausfuhrwachstum im Vorjahr fast alle Exportmärkte.

„Unsere Unternehmen sind mit schwacher Nachfrage, hohen Kosten und einer zunehmenden Regulierungsdichte konfrontiert“, beschreibt Markus Schmölzer, Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie, die Lage bei einer Pressekonferenz auf der Holzmesse in Klagenfurt. Diese Kombination belaste die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts.

1 / 2 Zwischenbilanz mit Holzhandel-Vorsitzender Franz Teuschler, Sägeindustrie-Vorsitzender Markus Schmölzer, Raiffeisen-Research-Chef Gunter Deuber beim Internationalen Holztag in Klagenfurt © Fv Holzindustrie/Just

Bauwirtschaft lässt aus

Was die heimische Holzindustrie aufgrund ausbleibender oder verhaltener Nachfrage aus der Baubranche deutlich spürt, bestätigt auch der Raiffeisen-Research-Chefanalyst Gunter Deuber: Vor allem den Hochbau habe die Zinswende viel stärker getroffen als in der Eurozone. Insgesamt entwickle sich die Bauwirtschaft schlechter als Österreichs Gesamtwirtschaft.

© FV Holzindustrie/Just Raiffeisen-Research-Chef Gunter Deuber beim Internationalen Holztag in Klagenfurt

Österreichs Konkurrenten haben keinen so schweren Lohnrucksack. — Gunter Deuber , Raiffeisen-Chefanalyst

Bei der schwachen Baukonjunktur sei keine Trendwende in Sicht, was unter anderem den Holzhandel trifft. „Bei verarbeitetem Holz für den Bau bleibt die Nachfrage niedrig“, schildert Franz Teuschler, Vorsitzender des österreichischen Holzhandels.

Durchhalten und Standort sichern — Fachverband Holzindustrie , Motto am Holztag

Holzexporte gehen zurück

Im Vorjahr liefen die Holzexporte erfreulich gut mit Zuwächsen in Deutschland (plus 21,4 Prozent), der MENA-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) und sogar Nordamerika. Der erfreuliche Trend kehrte sich allerdings um: Im mit einem Anteil von 45 Prozent wichtigsten Absatzmarkt Italien gab es ein Minus um 4,5 Prozent, in Deutschland um 10,2 Prozent. Noch deutlicher sind die Exporte weltweit zurückgegangen. „Mit der militärischen Eskalation am Persischen Golf ist die Nachfrage jedoch eingebrochen, gleichzeitig sind die Frachtkosten massiv gestiegen“, so der Sprecher der Holzhändler.

Wird Österreich abgehängt?

Deuber attestiert in seiner Analyse eine „Entkoppelung“ der österreichischen Wirtschaft von der besseren Entwicklung der EU. Was andere Länder besser mache? Deuber: „Die Konkurrenz in den Nachbarländern haben nicht diesen Lohnrucksack aufgebaut wie Österreich.“ Zum Teil liege die verlorene Wettbewerbsfähigkeit nämlich daran, dass es hierzulande in den vergangenen Jahren überdurchschnittliche Lohnkostensteigerungen gegeben hat.

Aus Brüssel stehe man mit der Verpackungsverordnung, der PPWR, vor „dem nächsten Buchstabenmonster“, heißt es von den Branchenvertretern. Schmölzer wiederholt seine Kritik an der Entwaldungsverordnung (EUDR): „Eine schlechte Regelung wird nicht dadurch besser, dass sie zwei Jahre später kommt.“ Ein Bürokratieabbau würde eine nötige Entlastung bringen.