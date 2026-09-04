Fest vor Park-Umgestaltung: Am Samstag wird „aufgefröbelt“

Das Lendwirbel-Team lädt am Samstag ab 11 Uhr erstmals zum Fröbelpark-Fest ein. Ab dem 17. September wird der Park dann umgestaltet.

Der neue Spielbereich inklusive Ritterburg im Fröbelpark wurde im Oktober 2025 fertiggestellt, ab Mitte September folgt der restliche Park

Gemeinsames Picknick im Park, Aktiv-Angebote zum Basteln oder Sporteln oder miteinander Singen und Musizieren: Der Grazer Fröbelpark lädt morgen, Samstag, erstmals zum Parkfest. Erarbeitet wurde das Programm vom Team des Lendwirbel, das sich ja als „Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung“ neu gegründet hat und sich neben dem großen Straßenfest im Mai um weitere Veranstaltungen und Initiativen kümmert. Das niederschwellige Nachbarschaftsfest startet um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Zeitpunkt wurde nicht von ungefähr gewählt – denn der Park erfährt ab 17. September eine Neugestaltung. Hintergrund dafür ist das Stadtteilleitbild, das vor einem Jahr erarbeitet wurde. Die Menschen wünschten sich dabei unter anderem mehr Grün, sichere Wege, lebendige Nachbarschaften, eine starke Identität und einen besseren Zugang zum Wasser im Stadtteil, unter anderem dem Mühlgang.

Schon im Oktober 2025 wurde am Spielplatz ein zentraler Wunsch aus der Bevölkerung umgesetzt: Die neue rollstuhlgerechte „Ritterburg“ am Spielplatz erfreut sich gleich großer Beliebtheit.