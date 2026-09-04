George Clooney feiert Liebe und Lebenswerk
George Clooney wurde in Venedig für sein Lebenswerk geehrt – mit Ehefrau Amal sorgte er dabei für jeden Menge Glamour.
Christina Süß
Redakteurin News & Social Media
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