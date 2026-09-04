Urteil in OÖ: Verwahrloste Hündin „Mausi“ muss nicht zu Besitzer zurück

Tierschützer hatten die Hündin verängstigt und verwahrlost auf einem zugemüllten Grundstück im Bezirk Braunau vorgefunden. Der Besitzer klagte erfolglos.

Dieses Urteil lässt den Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Bezirk Braunau) aufatmen: Hündin „Mausi“ war im vergangenen November verwahrlost bei ihrem Besitzer im Bezirk Braunau abgeholt und im Tierheim untergebracht worden. Dessen Haus und Garten seien laut Aussendung des Vereins zugemüllt und voller Glasscherben vorgefunden worden. Das Tier war angebunden und in eigenen Exkrementen sitzend vorgefunden worden. Der Besitzer hatte Beschwerde gegen die Abnahme des Tieres eingelegt. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich entschied nun, dass die Hündin bei der Pfotenhilfe bleiben darf.

Der Verein berichtet von erschreckenden hygienischen Zuständen im alten Zuhause der Hündin. „Mausi war damals ein total verängstigter Hund. Zudem war sie viel zu dick und sehr verwahrlost mit verfilztem Fell, langen Krallen und hochgradigen Ohrenentzündungen“, sagt Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler. Im Laufe der Gerichtsverhandlung habe sich herausgestellt, „dass der Halter nicht nur in einen Kübel neben dem Bett, sondern sogar auf die Hündin urinierte, weshalb diese bei der Abholung nach Menschenurin stank“, so Stadler.

Hündin geht es jetzt „prächtig“

Dem Besitzer war bereits 2001 ein dauerhaftes Tierhaltungsverbot auferlegt worden, dieses betraf jedoch nur landwirtschaftliche Tiere. Der Tierschutzhof Pfotenhilfe berichtet weiter, man habe mehrmals im Auftrag der Behörden unerlaubt gehaltene Ziegen oder Hühner sowie nicht kastrierte Katzen abholen müssen.

© Murat Husoski „Mausi“ machte große gesundheitliche Fortschritte

Nach der Verhandlung rund um den Fall „Mausi“ Mitte Juni wurde das Urteil nun schriftlich verkündet. Die Hündin bleibt nicht nur am Tierschutzhof, eine mögliche Ausweitung des Tierhaltungsverbots gegen den Besitzer auf Haustiere wird geprüft. „Mausi“ gehe es laut dem Tierheim mittlerweile „prächtig“: „Sowohl körperlich als auch im Umgang mit Menschen und anderen Hunden. Wir konnten ihre Seele wieder heilen“, sagt Stadler.