Rund 17 Tonnen in einem mehrere Meter tiefen Bachbett, das war das Ergebnis eines kuriosen Lkw-Unfalls am Dienstagnachmittag in der Pöllauer Hinterbrühl. Schon tags zuvor waren zwei Pkw in Köppelreith kollidiert.

Dienstagnachmittag dürfte wohl ein technisches Gebrechen dafür gesorgt haben, dass ein Lkw mit Kran in ein Bachbett in Pöllau bei Hartberg abstürzte

Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau gegen 15.45 Uhr zur Bergung eines Lkws mit Kranbeladung gerufen. Dieser war auf dem Parkplatz am Eingang der Hinterbrühl ins Rollen gekommen, hatte die Zufahrtsstraße gequert und mit dem Führerhaus voraus in das angrenzende Bachbett gestürzt.

Die Ursache dafür wird derzeit noch ermittelt. Ein technisches Gebrechen am Fahrzeug scheint derzeit wahrscheinlich, wie auch Stefan Prinz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau, auf Nachfrage mitteilte.



Knapp drei Stunden waren 21 Einsatzkräfte mit der Bergung beschäftigt, wobei das Fahrzeug Stück für Stück mittels Seilwinde unterstützt von einem Bagger gehoben wurde.

1 / 3 Rund drei Stunden war die Feuerwehr Pöllau mit der Bergung beschäftigt © FF Pöllau

Pkw-Kollision in Köppelreith

Bereits am Tag zuvor rückten die Feuerwehrleute zu einem Verkehrsunfall auf der L406 in Köppelreith aus. Auf der Höhe der Volksschule waren zwei PKW miteinander kollidiert, einer davon kam erst im Straßengraben zu stehen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden die Lenker bereits durch das Rote Kreuz Birkfeld versorgt. Die Straße selbst war für die Dauer der Bergungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt.