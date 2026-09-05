„Wintamine“: Jetzt schon an die Vitamine im Winter denken

Wer jetzt sät oder Jungpflanzen setzt, kann im Herbst und Winter frische Vitamine ernten – im Beet, Hochbeet oder sogar auf dem Balkon.

Alte Kohlsorten findet man auch in der Arche Noah in Schiltern (Langenlois)

Ende August ist im Garten noch lange nicht Schluss. Im Gegenteil: Jetzt beginnt die zweite, oft unterschätzte Gartensaison. Der Boden ist noch warm, viele Sommerbeete werden frei, und etliche robuste Blatt- und Kohlgemüse entwickeln sich bei kühleren Nächten besonders gut.

1 Feldsalat und Vogerlsalat. Der Klassiker für die kalte Jahreszeit: Feldsalat keimt im Spätsommer zuverlässig und liefert bis weit in den Winter zarte, nussige Blattrosetten. Nur flach säen, gleichmäßig feucht halten und bei Kahlfrost mit Vlies schützen.

2 Spinat. Herbst- und Winterspinat ist unkompliziert und vitaminreich. Spät gesät, kann er im Herbst geerntet werden oder als kleine Pflanze überwintern und im Frühjahr rasch weiterwachsen. Auch im tiefen Balkonkasten gelingt er gut.

© Karl Ploberger Vogerlsalat kann jetzt noch gesetzt werden

3 Winterportulak/Postelein. Winterportulak ist ein feines, mildes Salatgemüse für die kalten Monate. Er wächst langsam, aber zuverlässig, und bringt frisches Grün, wenn vieles andere ruht. Für Balkon und Frühbeet ist er besonders geeignet.

4 Rucola. Rucola wächst im Spätsommer rasch und liefert würzige Blätter für Salate, Brote und warme Gerichte. Im Balkonkasten ist er fast ideal, weil er wenig Platz braucht.

5 Asia-Salate. Asia-Salate sind echte Turbo-Gemüse für den Herbst: Sie keimen schnell, schmecken mild bis pikant und können als Baby-Leaf oder größere Blattrosette geerntet werden. Besonders bewährt haben sich Mizuna mit fein geschlitzten Blättern, Mibuna mit mild-würzigem Aroma, Red Giant mit dekorativ rötlichen Blättern, Green in Snow als robuste Wintersorte und Tatsoi, der sich besonders kältetolerant zeigt.

6 Mangold. Mangold bringt Farbe in Beet und Topf: grüne, gelbe oder rote Stiele sehen dekorativ aus und liefern kräftige Blätter für die Küche. Im milden Winter kann er geschützt weiter stehen. Einen tiefen Topf wählen, denn Mangold bildet kräftige Wurzeln.

1 / 2 Mangold ist auch mit Raureif dekorativ © Karl Ploberger

7 Grünkohl. Grünkohl ist das robuste Wintergemüse und nach den ersten Frösten besonders aromatisch. Ende August setzt man am besten kräftige Jungpflanzen. Anfangs vor Kohlweißling schützen. Besonders dekorativ und köstlich aus der Kohlfamilie ist auch der Palmkohl.

1 / 3 Ritblättriger Grünkohl © Karl Ploberger

8 Pak Choi. Pak Choi liebt die kürzer werdenden Tage des Spätsommers, weil er dann weniger schnell schießt. Er wächst rasch und kann schon jung geerntet werden. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist entscheidend, sonst werden die Blätter zäh.

9 Radieschen. Radieschen sind die schnelle Belohnung im Spätsommergarten: Viele Sorten sind nach wenigen Wochen erntereif. Sie eignen sich auch für Kinder, für kleine Hochbeete und für Balkonkästen.

1 / 2 Pak Choi liebt die kürzer werdenden Tage des Spätsommers © Karl Ploberger

10 Winterzwiebel. Winterzwiebel werden jetzt gesät oder gesteckt und überdauern den Winter, um im Frühjahr früh zu starten. Das frische Grün lässt sich in milden Phasen auch zwischendurch schneiden.