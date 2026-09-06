Gadys Geopolitik: Befinden wir uns mit Russland im Krieg?

In Europa stehen die Zeichen auf Eskalation. Kommt jetzt die direkte Konfrontation mit Putin?

Der gescheiterte Anschlag auf den Leipziger Flughafen, Brände und Explosionen in Rüstungsbetrieben in Tschechien, Bulgarien, Italien und Estland. Gleichzeitig fliegt CIA-Direktor John Ratcliffe nach Moskau, um – wie kolportiert wird – vor einem russischen Angriff auf ein (weiteres) europäisches Land zu warnen. Währenddessen nimmt der Krieg in der Ukraine weitere schreckliche Ausmaße an: nahezu durchgehende Bombardements ukrainischer Städte und Zivilisten durch russische Drohnen und Raketen. Kiew droht mit Vergeltung und will nun den zivilen Luftverkehr in Russland durch den massenhaften Einsatz von Drohnen zum Stillstand bringen.

Inzwischen hat Deutschland erstmalig Russland, zumindest was Leipzig betrifft, für die Tat verantwortlich gemacht, die man nur als staatlichen Terrorismus bezeichnen kann. In Europa stehen die Zeichen auf Eskalation. Kommt jetzt der direkte Krieg mit Russland?

Keine unmittelbare Gefahr

Hier gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstens die gute. Nein, ich halte einen Krieg mit Russland nicht für wahrscheinlich – zumindest nicht unmittelbar, solange der Krieg in der Ukraine im jetzigen Tempo fortgeführt wird. Russland fehlt die Kapazität für einen generellen Krieg. Auch liegt der Fokus klar militärisch auf der Ukraine. Russland, das heißt Wladimir Putin, sieht sich, soweit wir das wissen, im militärischen Vorteil und versucht, eine Entscheidung in den kommenden Monaten herbeizuführen: durch immer größere und zerstörerischere Luftangriffe in der Ukraine (es wird ein sehr harter Winter für die Ukraine werden), gepaart mit unentwegten Angriffen im Donbass – mittlerweile stehen russische Truppen 10 Kilometer vor der Festungsstadt Slowjansk und bedrohen damit die wichtigste ukrainische Verteidigungslinie im Osten des Landes – und einer zu erwartenden neuen Mobilisierungswelle nach den Dumawahlen im September, mit der man wohl eine Frontverlängerung bei Tschernihiw oder in anderen Teilen des Landes durchführen will, um die ukrainische Verteidigung auszudehnen. Europa gleichzeitig anzugreifen, macht hierbei wenig Sinn.

Klar muss uns sein, dass wir uns auf einer Zwischenstufe zwischen Krieg und Frieden befinden.

Die schlechte Nachricht

Jetzt aber die schlechte Nachricht. Wir, und das heißt auch das neutrale Österreich, befinden uns in einem kriegsähnlichen Zustand mit Russland. Moskau wird in den kommenden Monaten im Rahmen seiner Angriffsoperationen in der Ukraine alles versuchen, um die kritischen Nachschubwege Kiews zu unterbrechen – also all das, was für die militärische Verstärkung und andere Unterstützung der Ukraine bestimmt ist. Das bedeutet vor allem Staaten der EU. Hier geht es primär um Einschüchterung. Russland versucht, unter der Schwelle des offenen Konflikts zu bleiben, um keinen Bündnisfall der Nato auszulösen – vorerst zumindest. Moskau sieht hier ein günstiges Zeitfenster. Das gesamte Bündnis ist militärisch geschwächt, weil die Amerikaner, der wichtigste Pfeiler der Nato, durch den Krieg gegen den Iran und die zur Neige gehende Munition viel Abschreckungskraft eingebüßt haben. Ratcliffes Warnung dürfte in Moskau deshalb als Bluff gelesen werden – der amerikanische Kaiser trägt zurzeit keine Kleider. Das wird Russland mit seinem Schattenkrieg jetzt auszunutzen versuchen.

Die Zeichen stehen also für den Rest des Jahres tatsächlich auf Eskalation in Europa – Anschläge, Sabotage, Desinformationskampagnen werden wohl zunehmen –, ohne dass es aber zu einem offenen Krieg in naher Zukunft kommen muss. Wie und wo das alles enden wird, kann tatsächlich aber niemand voraussagen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Klar muss uns sein, dass wir uns auf einer Zwischenstufe zwischen Krieg und Frieden befinden und dass wir mit einer Verschlechterung der allgemeinen Sicherheitslage in Europa rechnen müssen. Darauf gilt es, vorbereitet zu sein. Es muss Einigkeit herrschen, wie auf weitere russische Operationen innerhalb der EU reagiert werden soll. Auch im neutralen Österreich.