Unterschätzte Gefahr in Kroatien: Immer mehr Urlauber geraten auf SUPs in Seenot

In Kroatien musste die Seenot-Rettung diesen Sommer gehäuft ausrücken, um Urlauber zu bergen, die bei ablandigem Wind auf Stand-Up-Paddleboards (SUP) oder kleinen Schlauchbooten „in See stechen“. Auch Tote waren bereits zu beklagen. Dolores Brenko Škerjanc, die Hafenkapitänin von Pula, warnt Touristen eindringlich vor Leichtsinn auf dem Meer.

Es gibt wohl wenige Menschen, die im Sommer so viel zu tun haben wie Dolores Brenko Škerjanc: Als bislang erste und einzige Hafenkapitänin Kroatiens leitet sie das Hafenamt in Pula – und ist damit jene Frau, der viele Urlauber in Istrien sogar ihr Leben verdanken. Denn: Sie koordiniert und leitet komplexe Notfalleinsätze auf See, und in diese Notfälle sind längst nicht nur Segler oder die Berufsschifffahrt verwickelt. „Ein immer größeres Problem sind auch Stand-Up-Paddler, die die Wetterlage falsch einschätzen und vom Wind aufs Meer hinausgetragen werden“, berichtet die Hafenkapitänin im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“.

Denn diese Zwischenfälle begännen oft harmlos: In einer geschützten Bucht ist es – scheinbar – windstill, das Meer ist ruhig. Doch wenn Urlauber dann aus der Bucht hinaus aufs Meer paddeln, kommt der Wind, den man im geschützten Bereich nicht wahrnahm, mit voller Wucht. Fast täglich berichten kroatische Medien in den Sommermonaten über dramatische Rettungsaktionen, bei denen Touristen auf SUP-Boards, kleinen Schlauchbooten oder gar aufblasbaren Gummitieren von der Bora (kroatisch Bura) erfasst werden.

© Srecko Niketic/PIXSELL Dolores Brenko Skerjanc

Was ist die Bora (Bura)? Die Bora ist ein oft heftiger, extrem böiger ablandiger Fallwind, der vor allem an der Ostküste der Adria, besonders in Kroatien und Montenegro, auftritt. Ablandig bedeutet hier, dass er vom Velebit-Gebirge am Festland zur Küste hin abfällt und von dort aufs Meer hinaus bläst. Gerade im Velebit-Kanal vor den Inseln Krk, Rab und Pag erfolgt dies oft sturmartig.

Hafenkapitänin Dolores Brenko Škerjanc warnt Touristen eindringlich davor, diese Wetterlage zu unterschätzen – denn sehr oft wehe die Bora auch bei schönstem Sonnenschein. Erst im August kam es zu einem schweren Unglück, bei dem ein kleines Schlauchboot mit vier portugiesischen Touristen nördlich von Senj von heftigen Sturmböen und bis zu drei Meter hohen Wellen erfasst wurde. Nach einer großflächigen Such- und Rettungsaktion konnten zwei Personen lebend gerettet werden, während für die anderen Insassen jede Hilfe zu spät kam.

Ähnlich wie bei uns in den Bergen riskieren Seenotretter oft ihr eigenes Leben, um bei Sturmlagen vermisste Urlauber zu suchen. Oft seien diese dann bereits völlig erschöpft, unterkühlt und in Panik. „Doch viele dieser Einsätze wären gar nicht notwendig, wenn der Wetterbericht studiert und ernst genommen würde“, mahnt die Hafenkapitänin.

Viele Touristen betrachten SUP-Boards als harmloses Strandspielzeug. Sobald jedoch ablandiger Wind einsetzt, wirkt der stehende menschliche Körper auf dem Board wie ein Segel. Es ist physikalisch unmöglich, gegen eine Bora anzupaddeln. — Dolores Brenko Škerjanc , Hafenkapitänin von Pula

Sie warnt davor, die Naturgewalt des Meeres und des Windes zu unterschätzen. „Viele preisgünstige Freizeit-Schlauchboote sind in erster Linie für geschützte und ruhige Gewässer ausgelegt. Sie sollten nicht mit seetüchtigen Booten gleichgesetzt werden“, mahnt sie. „Für SUPs und andere kleine Freizeitboote empfehle ich dringend, sich in Küstennähe aufzuhalten“, sagt Dolores Brenko Škerjanc. Wenn der Wind zunimmt, sei die einzige richtige Entscheidung, sofort an Land zurückzukehren. „Warten Sie nicht, bis die Situation kritisch wird“, warnt die Hafenkapitänin.

Nutzer sollten die geltenden kroatischen Seeverkehrsvorschriften befolgen: SUP, Kajak, Windsurfer und Foil dürfen sich nicht weiter als 300 Meter von der Küste entfernen. Auch für Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) gelten klare Sicherheitsauflagen. Jede Person auf dem SUP muss eine zugelassene Schwimmweste tragen. Auch Fälle wie kürzlich im Šibenik-Kanal, als ein SUP mit vier Personen und einem Kind an Bord in einer von maritimem Berufsverkehr stark befahrenen Wasserstraße unterwegs war, sind nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar.

Wenn offizielle Warnungen davon abraten, aufs Meer hinauszufahren, sollten diese Warnungen ernst genommen werden. Trotz des 2025 eingeführten Nachtfahrverbots für SUPs unterschätzte etwa eine Gruppe von Freizeitsportlern in Süddalmatien die Zeit. Sie brachen am späten Nachmittag zu einer Tour auf und gerieten in die Dunkelheit. Ohne Beleuchtung und Orientierung verloren sie den Bezug zur Küstenlinie. Als Angehörige die Gruppe als vermisst meldeten, leitete die Küstenwache eine nächtliche Suchaktion ein. Die SUP-Fahrer wurden schließlich unversehrt, aber dehydriert an Bord geholt. Neben dem Schrecken erwartete die Gruppe ein empfindliches Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Sicherheitsauflagen.

So bleiben Sie beim SUP-Fahren auf dem Meer sicher Wetterbericht genau lesen und ernst nehmen, zum Beispiel den kroatischen Seewetterbericht meteo.hr

So nahe an der Küste bleiben, dass man im Notfall das Ufer auch schwimmend erreichen würde

Laufend die Windrichtung prüfen: Wenn der Wind vom Land aufs Meer weht, im geschützten Bereich bleiben!

Eine Schwimmweste tragen, auch eine Sicherungsleine (Leash)

Handy, wasserdicht verpackt, mitnehmen. Auch ausreichend Trinkwasser und Sonnenschutz.

Seenotrettungsdienst (MRCC Rijeka): 195

Internationale Nummer: +385 1 195 oder +385 51 312 254 (falls Sie mit einer ausländischen SIM-Karte anrufen und die Kurzwahl nicht funktioniert).

Achtung, hohe Bußgelder

Wer in Kroatien mit dem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) gegen die Seeverkehrsordnung verstößt, muss mit empfindlichen Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro rechnen. Die kroatischen Hafenbehörden und die Seepolizei kontrollieren die seit der Saison 2025 verschärften Regeln streng – teils auch mithilfe von Drohnen. Dolores Brenko Škerjanc hilft gerne – doch bei Leichtsinn auf dem Meer versteht sie keinen Spaß.