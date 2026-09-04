„Schildbürgerstreich“ um Gesundheitszentrum soll verhindert werden

SPÖ und FPÖ drängen auf Rettung für das wackelnde Primärversorgungsnetzwerk in Neumarkt. Gesundheitslandesrat Kornhäusl (ÖVP) lädt zum Runden Tisch, um eine Lösung zu finden.

Vize-Landeshauptfrau Khom und Gesundheitslandesrat Kornhäusl (beide ÖVP) bei der Eröffnung des Primärversorgungsnetzwerks Neumarkt-Scheifling, Nun will der Landesrat die Einrichtung vor dem Aus retten

Das drohende Aus für das Gesundheitszentrum Neumarkt-Scheifling lässt die Wogen hochgehen. Wie berichtet, ist das Primärversorgungszentrum im Vorjahr mit Pomp und Trara im Beisein von Polit-Prominenz eröffnet worden. Der Neumarkter Bürgermeister Josef Maier kam zum Bandldurchschneiden. Jetzt ist der Standort in Neumarkt von der Schließung bedroht. Der Ortschef hat in seiner Funktion als Baubehörde die Nutzung des Großteils der Räume untersagt, weil diese einst 1964 als Wohnräume bewilligt worden sind. Eine Ordinationsnutzung ist daher unzulässig. Lediglich die rund 50 Quadratmeter, die einst schon als Ordinationsraum bewilligt worden sind, könnten weiter dafür genutzt werden. Hausherr Wolfgang Auer ist vor den Kopf gestoßen.

„Politischen Schildbürgerstreich verhindern“

Die Politik kämpft nun darum, dass es nicht zu diesem Rückschlag für die Gesundheitsversorgung im Bezirk Murau kommt. SPÖ-Klubchef Hannes Schwarz bereitet eine Landtagsanfrage vor. Er warnt: „Das darf nicht zum politischen Schildbürgerstreich werden. Es kann nicht sein, dass ein Gesundheitszentrum feierlich eröffnet wird und kurze Zeit später wesentliche Teile davon nicht mehr genutzt werden können. Das ist ein Totalversagen der ÖVP auf allen Ebenen. Die Menschen vor Ort brauchen eine funktionierende Gesundheitsversorgung, keine politische Posse.“

FPÖ-Landtagsmandatar Alexander Putzenbacher drängt auch auf eine Lösung: „Insbesondere Bürgermeister Josef Maier ist nun gefordert, gemeinsam mit allen Beteiligten rasch an einer tragfähigen und dauerhaften Lösung mitzuwirken.“

Kornhäusl als Mediator am Runden Tisch

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) ist nach dem Exklusivbericht der Kleinen Zeitung sofort aktiv geworden. Die Situation sei höchst unerfreulich. Er lädt alle Beteiligten zu einem Runden Tisch ein und will sich als Mediator für eine rechtskonforme Lösung einsetzen: „Ich bin zuversichtlich, dass alle Beteiligten das gleiche Ziel verfolgen, nämlich eine gesicherte kassenärztliche Versorgung unter Wahrung der Gesetze.“

Anwalt weist Provinzposse zurück

Und Bürgermeister Maier, der vorgestern zur Causa keine Stellungnahme abgeben wollte? Der lässt heute die Anwälte der Gemeinde aus der Grazer Kanzlei Hohenberg sprechen, die ein Schreiben an die Kleine Zeitung aufgesetzt haben.

Was den Juristen wichtig ist: Der Bürgermeister handle als Baubehörde und folge den Gesetzen. Er wolle keinesfalls persönlich das Gesundheitszentrum zudrehen, er wisse um dessen Wert und schätze diese Einrichtung. Auch sei gegenüber dem Betreiber zum baupolizeilichen Verfahren eine entsprechende behördliche Kommunikation erfolgt.

Ja, und sogar literarische Expertise lässt die Anwaltei durchklingen: „Vor diesem Hintergrund halten wir die Bezeichnung des Verfahrens als ,Provinzposse‘ für nicht angemessen und weisen dies zurück.“ Bei solcher Betriebsamkeit auf allen Ebenen nach unserem Bericht darf Neumarkt in der Steiermark auf ein Happy End hoffen.