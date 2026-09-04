Snowboardchef Christian Galler sieht das Teamgefüge nicht in Gefahr

Dass Benjamin Karl doch weiterfährt, hat bei zwei Kollegen im Snowboardkader keine Freude ausgelöst. Sie kritisierten ihn öffentlich.

Andreas Prommegger (45) und Alex Payer (36) haben nach dem „Rücktritt vom Rücktritt“ Benjamin Karls (40) mit kritischen, öffentlichen Aussagen zu ihrem Teamkollegen für Aufsehen gesorgt. So sei durch den zweifachen Olympiasieger und seine Werte sogar die Teamchemie in Gefahr. Snowboardchef Christian Galler sieht das so nicht: „Wir haben 20 Jahre lang mit genau diesen Menschen ein erfolgreiches Umfeld gehabt. Das Team hat heuer bei Olympia Gold und Silber geholt, und ich weiß jetzt nicht, was sich so groß verändert hat, weil Benji nun doch weiterfährt.“ Außer dem aktuell laufenden Trainingskurs in Landgraaf hat Karl kein Teamtraining verpasst. Und Prommegger ist auch nicht in den Niederlanden dabei.

Der Steirer Galler ist davon überzeugt, dass seine Athleten diese belastete Situation ausbalancieren werden. „Einerseits sind sie alt genug, aber auch Profi genug, um jetzt damit umzugehen. Und jeder Einzelne ist sich auch im Klaren, dass ein gutes Teamgefüge für ein gutes Trainingsumfeld sehr hilfreich ist“, sagt er und fügt an: „Aber Snowboarden ist letztlich ein Einzelsport, der im Team trainiert wird, und in der letzten Konsequenz fährt jeder für seinen eigenen Erfolg.“ Nach dem Beben soll nun der Fokus auf die anstehende Vorbereitung gelegt werden. Immerhin steht in diesem Winter die Heim-WM in Montafon auf dem Programm.

Freudig hat unterdessen Arvid Auner die Nachricht aufgenommen. „Uns verbindet eine Zeit von acht Jahren als Zimmerkollegen im Weltcup“, sagt der Grazer, „ich habe viel von seiner Erfahrung profitiert.“ Die beiden pflegen einen permanenten Austausch. „Ich freue mich, dass er zurück ist, und meiner Meinung nach kommt nicht nur ein Freund zurück, sondern auch ein starker Athlet und Gegner.“ Vor allem im ÖSV ist der Kampf um die wenigen Tickets für internationale Großereignisse hart. „Wir haben ein sehr starkes Team, und je besser die Gruppe ist, desto größer ist die Chance, dass auch der Einzelne sein Potenzial besser ausschöpft.“