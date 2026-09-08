Von wegen keine Schwammerl: Eine Woche lang machte die Arge Pilzberater erstmals St. Margarethen zu ihrem Stützpunkt und präsentierte ihre Funde.

Seit 48 Jahren gibt es die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Österreichischer Pilzberater. Für das diesjährige Treffen mit 70 Teilnehmern aus Österreich und darüber hinaus wurde das Hotel Stoff in St. Margarethen im Lavanttal eine Woche lang zum Stützpunkt für Vorträge und Exkursionen. Das Nebengebäude mit der Eisstockbahn wurde dabei zum Schauraum für hunderte verschiedene Pilzarten: die Ausbeute der vergangenen Tage, auf langen Tischen ausgebreitet, akribisch beschriftet und farblich als essbar, ungenießbar oder giftig gekennzeichnet. Hinter einem dunkelgrauen Paravent wurde zudem ein provisorisches Labor mit zahlreichen Mikroskopen eingerichtet, um die Pilze wissenschaftlich unter die Lupe zu nehmen.

So viele Schwammerl trotz Hitze und Trockenheit? „Man muss über 1000 Meter hinauf – auf der Saualpe, der Koralpe und dem Klippitztörl sind wir fündig geworden“, verrät die Obmann-Stellvertreterin und designierte Obfrau des Vereins ohne Hauptsitz, Edith Stabentheiner. „Durch die lange Trockenheit hatten die Pilzmyzele nicht die nötige Feuchtigkeit, um Fruchtkörper treiben zu lassen“, ergänzt der scheidende Obmann Otto Stoik. Das könne sich aber bei entsprechenden Niederschlägen schlagartig ändern.

1 / 4 Otto Stoik und Edith Stabentheiner mit einem Teil der Ausbeute in der Eisstockhalle in St. Margarethen © Gerfried Ambrosch

Sprich: Die heurige Schwammerlsaison sollte man noch nicht ganz abschreiben. „Das Pilzjahr verschiebt sich klimabedingt nach hinten in den Herbst hinein“, weiß Stabentheiner. Bis November könne man mittlerweile Pilze sammeln. „Es gibt nichts Schöneres als einen jungen Steinpilz, der aus dem Moos herauswächst“, schwärmt sie. Aber auch unbekannte Speisepilze, wie den innen blau gefärbten Flockenstieligen Hexenröhrling, schätzt sie – neben ihrem mykologischen Fachinteresse.

1 / 2 Flockenstieliger Hexenröhrling © Gerfried Ambrosch

Es ist vernünftig, bei den Schwammerln zu bleiben, die man zu 100 Prozent kennt – 99 Prozent ist zu wenig. — Edith Stabentheiner , Obfrau Arge Pilzberater

Doch Vorsicht ist geboten: An die 50 giftige bis tödlich giftige Pilze gebe es je nach Jahreszeit in unseren Breiten. Gerade sei insbesondere der hochgiftige Grüne Knollenblätterpilz gefährlich, der gern mit dem essbaren Frauentäubling verwechselt wird. „Durch den Klimawandel gibt es jetzt außerdem bei uns Pilze, die es vor 15 Jahren noch nicht gegeben hat, darunter auch Giftpilze, die heimischen essbaren sehr ähnlich schauen“, warnt Stabentheiner. Deswegen sei es vernünftig, „bei den Schwammerln zu bleiben, die man zu 100 Prozent kennt – 99 Prozent ist zu wenig.“ Alte – und damit eventuell veraltete – Bestimmungsbücher seien „mit Vorsicht zu genießen“. Außerdem gelte: „Pilze halten sich nicht an Bestimmungsbücher.“ Diverse Bestimmungs-Apps seien zwar besser geworden, ließen aber immer noch zu wünschen übrig.

1 / 4 Laborarbeit © Gerfried Ambrosch

Weiters warnt Stabentheiner vor „unechten Pilzvergiftungen“ durch zu alte oder anderweitig verdorbene Schwammerl. „Beim Schwammerlsuchen haben Plastiksackerl nichts verloren“, rät sie, denn darin verdürben die Pilze sehr schnell. Also lieber mit luftdurchlässigem Korb in den Wald gehen. „Ein Pilz muss frisch sein, darf aber nie roh gegessen werden“, so die Expertin weiter. Selbst der weithin bekannte Speisepilz Parasol werde erst durchs Kochen ungiftig und sollte deshalb gut durch sein, bevor man ihn verzehrt – darum bei größeren Exemplaren eher kleinere Stücke herausbacken, nicht den Schirm im Ganzen.

© Arge Pilzberater Versammelte Mannschaft

Das alles und noch viel mehr muss ein Pilzberater wissen. Bei den Treffen werden angehende Pilzberater daher in Pilzkunde geschult und abschließend geprüft. Denn nur wer die Prüfung schafft, darf sich Pilzberater nennen. Heuer kamen 14 Anwärter mit nach St. Margarethen. „Es gibt eine theoretische Prüfung mit 50 Fragen – dabei dürfen keine Fragen betreffend Giftpilze falsch beantwortet sein“, stellt Stoik klar. Beim praktischen Teil werden den Prüflingen 15 Pilze vorgelegt, die es zu bestimmen und umfangreich zu erläutern gilt.

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Pilzberater Stoik und Stabentheiner führen durch die Sammlung