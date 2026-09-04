30 Jahre Werkstätte Wasendorf: „Es geht um die Potenziale des Einzelnen“

30 Jahre Handwerk mit Herz: Die Lebenshilfe Region Judenburg feiert in Wasendorf das Jubiläum einer besonderen Werkstätte.

Am 3. September wurde in Wasendorf gemeinsam mit Kunden, Mitarbeitern, Wegbegleitern und Angehörigen gefeiert

„Es geht nicht um Defizite, sondern um die Potenziale jedes einzelnen Menschen.“ Sandra Rinofner, Obfrau und Geschäftsführerin der Lebenshilfe Region Judenburg, unterstreicht, wofür die Werkstätte Wasendorf seit 30 Jahren steht.

Die Geschichte des Standorts begann 1996. In einer Tageswerkstätte wurden Kunden in drei Leistungsgruppen im Tischlerhandwerk ausgebildet. Der Lehrstoff orientierte sich am Lehrplan der Landesberufsschule für Tischler. Die Tischlerei ist bis heute zentraler Bestandteil der Werkstätte.

17 Menschen werden in Wasendorf gezielt beschäftigt

Aktuell finden 17 Menschen in Wasendorf die Möglichkeit zur gezielten Beschäftigung. Neben der Tischlerei bilden Hauswirtschaft und kreative Tätigkeiten weitere Schwerpunkte. In der Tischlerei entstehen Auftragsarbeiten, Möbel und Dekorationsgegenstände – vor allem Adventskalender sind gefragt. Zudem werden in die Jahre gekommene Möbelstücke restauriert. Gemeinsam mit den Betreuern erlernen die Kundinnen und Kunden verschiedene Arbeitsschritte, von einfachen Holzverbindungen bis hin zur Fertigung kompletter Möbelstücke.

In der Hauswirtschaft reichen die Aufgaben vom Einkauf für die Jause über die Gestaltung des Mittagstisches bis zur Reinigung des Standorts. In der Kreativgruppe werden verschiedene Produkte gefertigt, die auch an einem Verkaufstisch angeboten werden.

Aufträge werden angenommen

„Sinnstiftende Arbeit ist hier mehr als ein Job“, betonte Rinofner beim Jubiläum. Arbeit bedeute, Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten, Erfolge sichtbar zu machen und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ihr Dank galt den Mitarbeitern, den Fachkräften, Partnern und Auftraggebern sowie den Familien und Angehörigen.

Auch Reinfried Lienzer, Geschäftsführer der Lebenshilfe Region Judenburg und ehemaliger Standortleiter in Wasendorf, verwies auf die Entwicklung der vergangenen drei Jahrzehnte. „Herzstück“ der Werkstätte sei der Speisesaal, der gemeinsam von Kunden und Tischlern entworfen, geplant und gefertigt wurde.

Standortleiter Marco Sagmeister betonte den Zusammenhalt im Team und die individuelle Förderung. Jeder Mensch könne entsprechend seinen persönlichen Stärken einen wichtigen Beitrag leisten.

Zum Jubiläum gratulierten unter anderem Bürgermeister Volkart Kienzl, Landtagsabgeordneter Robert Reif, Bundesrätin Gabriele Kolar und Landtagsabgeordneter Thomas Maier.

Die Tischlerei der Werkstätte Wasendorf nimmt weiterhin Aufträge entgegen. Interessierte können unter 0664-8546908 Kontakt aufnehmen.