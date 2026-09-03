Pumpe gab Geist auf: Südkärntner Freibad muss Saison beenden

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach schließt ihr Freibad wegen eines technischen Defekts früher als geplant.

Aufgrund des herrlichen Spätsommerwetters hätte das Erlebnisfreibad in Bad Eisenkappel/Železna Kapla noch bis zum Sonntag, dem 6. September, geöffnet gehabt. Doch aufgrund eines technischen Defekts musste das Bad bereits am Donnerstag, dem 3. September, geschlossen bleiben. „Die Behebung des Schadens wird mindestens eine Woche in Anspruch nehmen. Daher ist die Badesaison für heuer beendet“, teilte die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela in einem Posting auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk Facebook mit, indem sie die Bürgerinnen und Bürger auch um Verständnis bat.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Was passiert ist? „Eine Umwälzpumpe ging kaputt“, berichtet Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ) auf Nachfrage. Durch den Schadensfall würden auf die Gemeinde wohl Kosten in der Höhe von mehreren Tausend Euro zukommen. „Zum Glück ist das wenigstens nicht früher in der Saison passiert“, meint Lobnik.