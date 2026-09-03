Udine tischt auf: Vier Tage Musik, Kulinarik und Party bei „Friuli Doc“

Drei italienische Stars stehen auf der Bühne, zusätzlich gibt es vier Tage lang Verkostungen, Vorträge, Workshops und jede Menge friulanisches Essen und Trinken.

Die italienische Stadt Udine bereitet sich auf ein verlängertes Partywochenende vor. Von Donnerstag, 10. September, bis Sonntag, 13. September, findet zum 32. Mal die beliebte Veranstaltung „Friuli Doc“ statt. „Friuli Doc“ bedeutet so viel wie „Made in Friaul“ – oder auf Deutsch: „Im Friaul hergestellt“.

In diesem Jahr stehen drei Konzerte auf dem Programm, bei denen Kenner und Liebhaber moderner italienischer Musik auf ihre Kosten kommen. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung im Stadtzentrum ist frei, das gilt auch für die Konzerte und DJ-Sets. Für Workshops und einige andere Programmpunkte sind jedoch Anmeldungen im Vorfeld nötig.

Musikalisches Programm

Los geht es am Donnerstag mit DJs. Am Freitag ab 21 Uhr bespielt Pop-Schnulzen-König Francesco Renga die Bühne auf der Piazza della Libertà. Einen Tag später gastiert dort Fabio Rovazzi. Mit seinem sommerlichen, tanzbaren Liebeslied „La Costiera Amalfitana“, bei dem auch Sängerin Arisa und Sänger Nino D’Angelo zu hören sind, ist er seit einem Monat in den Hitparaden vertreten.

Bleibt noch der Sonntagabend: Da legt „Friuli Doc“ in Udine, der größten Stadt im Friaul, mit dem Auftritt des Dancefloor-Rappers Dargen D’Amico noch einmal nach. Bei seinen Songs „Dove si balla“ („Wo man tanzt“), „Onda alta“ („Hohe Welle“) und „AI AI“ („KI KI“) dürfte auf der Piazza della Libertà noch einmal ordentlich gesprungen und getanzt werden.

Kulinarik und Gaumenschmauß

Abseits der Musik dreht sich bei dem Fest vor allem alles um Kulinarik. Auf dem Programm stehen unter anderem Verkostungen einer solidarischen Suppe, von Schnäpsen und Weinen, der friaulischen Pitina-Wurst, San-Daniele-Prosciutto und Almkäse. Dazu kommen ein Eis-Workshop, ein Kurs zur Zubereitung von Slow Food sowie Show-Cooking als kulinarische Reise von Rom bis ins Friaul – und vieles mehr.

„Friuli Doc“ beginnt am Donnerstag um 17.30 Uhr, am Freitag um 9.30 Uhr, am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Das gesamte Programm mit allen Uhrzeiten und Schauplätzen in der Udineser Innenstadt ist unter friuli-doc.it zu finden.